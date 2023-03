Morto a scuola. Il 12enne stava giocando a basket

Un bambino di 12 anni è morto mentre giocava a basket nella palestra della scuola «Guarino» di via Capitano Basile, a Favara, in provincia di Agrigento. Il piccolo è stato colto da un improvviso malore e s'è accasciato a terra, perdendo i sensi. Nonostante l'intervento di due ambulanze del 118 e dei sanitari che hanno cercato di rianimarlo, il bimbo è spirato.

La salma è stata portata in ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il sindaco, Antonio Palumbo, ha già proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Sulla morte è stata aperta un'inchiesta. Il bambino aveva detto di aver mal di testa e poi ha perso i sensi. Il procuratore capo facente funzioni, Salvatore Vella, e la pm Giulia Sbocchia acquisiranno, attraverso i carabinieri, i certificati di idoneità all'attività agonistica del piccolo, che verranno messi in relazione con quanto emergerà dall'esame autoptico. Al momento non è stata configurata nessuna ipotesi di reato. La Procura attenderà l'acquisizione dei primi atti per poter ipotizzare eventuali reati. La salma si trova attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

«La scorsa settimana aveva avuto un malore ed era svenuto mentre correva insieme a un amico - ha raccontato il suo coach Simone Barone - i genitori mi avevano detto che non lo avrebbero mandato agli allenamenti nell'attesa di alcuni accertamenti. Ieri me lo sono visto spuntare e gli ho chiesto come stesse, mi ha detto che stava bene».

Non ce l'ha fatta nemmeno il 16enne che due giorni fa a Castelfiorentino (Firenze) ha accusato un malore mentre stava seguendo una lezione all'istituto superiore Enriques. Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Careggi ieri è deceduto.