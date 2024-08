Peccioli, Maratea e Soave. I borghi conquistano i social

Ascolta ora 00:00 00:00

E se fosse Instagram il tour operator più efficace che c'è? Per i borghi italiani è già così. Più bisognosi di visibilità rispetto alle grandi città d'arte come Roma, Firenze e Venezia, possono utilizzare i social, soprattutto quelli a maggiore vocazione visuale, per farsi conoscere nel mondo e aumentare il numero di visitatori, in parte con azioni di marketing territoriale da social managing e un po' grazie allo spontaneismo dei turisti avvezzi a usare la tecnologia per raccontare i loro girovagare.

Il fenomeno è stato fotografato da una ricerca realizzata da SocialData, azienda specializzata in analisi, previsioni e predizioni anche attraverso intelligenza artificiale e sistemi di machine learning, in collaborazione con l'Associazione Civita, realtà che si occupa di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale con una particolare attenzione proprio ai borghi. Secondo lo studio, nell'ultimo anno ci sono stati oltre 10,3 milioni di interazioni riguardanti i borghi italiani, con un totale di 58.700 menzioni. E il sentimento rilevato nei commenti è nel 72 per cento dei casi positivo, nel 23 per cento dei casi negativo e nel 5 per cento neutro.

La ricerca, condotta tra il 18 luglio 2023 e il 18 luglio 2024 su social media, blog e testate giornalistiche, consente anche di costruire una geografia dell'Italia di provincia. Al primo posto tra i piccoli borghi più instagrammati c'è Amalfi, che da sola fa 20mila menzioni e 700mila interazioni, il 50 per cento delle quali su Instagram, grazie alla sua magnifica posizione, ai suoi profumi e alle tradizioni forti come quella della ceramica. L'ex repubblica marinara raccoglie quasi soltanto commenti entusiastici («quello che sulla carta geografica è solo un puntino, nella regione Campania, tra la montagna e il mare, è in realtà un vero e proprio luogo dell'anima, una delle mete più amate dai turisti di tutto il mondo», si legge in uno dei post di maggiore successo) e ha un sentimento positivo che sfiora il 90 per cento.

Per il secondo posto non dobbiamo spostarci di molto, basta andare a Positano, sempre in Costiera: 18mila menzioni e 650mila interazioni per una cittadina da sempre prediletta dagli artisti, molti dei quali ne hanno fatto il loro buen retiro. Anche per Positano il sentimento è molto buono, superiore all'85 per cento.

Meno noto il borgo che si trova al terzo posto, Peccioli, tra Pisa e Volterra, in Toscana, caratteristica località che si è certamente avvantaggiata di aver vinto, nel 2024, lo «scudetto» delle piccole località italiane, il titolo di Borgo dei Borghi, e che è anche molto apprezzata per il senso di comunità assai spiccato e per le tante iniziative culturali e ambientali. In questo caso le menzioni sono 15mila e 500mila interazioni e il sentimento espresso dai cyberturisti è leggermente meno entusiastico e si attesta attorno all'80 per cento di commenti positivi.

Al quarto posto ecco invece Bellagio, ormai la capitale turistica del lago di Como anche grazie all'onda lunga dell'effetto Clooney. Le menzioni sono state 14mila, le interazioni 500mila. Il mood espresso nei commenti è positivo attorno all'85 per cento.

Seguono nella «top eight» dei borghi più «chiacchierati» sui social Tropea in Calabria, Maratea in Basilicata, che nelle stories sui social esibisce come icona il suo Cristo che richiama quello di Rio de Janeiro, Ronciglione nel Viterbese e Soave, una delle capitali del vino in Veneto.

«I borghi rappresentano una ricchezza, un valore aggiunto per il nostro turismo - spiega Simonetta Giordani, segretario generale di Civita -. Questo patrimonio va tutelato e, grazie alla tecnologia e ai social network, abbiamo l'opportunità di far conoscere queste bellezze in tutto il mondo».

«Questa ricerca dimostra come le discussioni sui social siano trasversali. Non è detto che si parli solo di argomenti frivoli. E infatti arte, turismo sostenibile e cultura riescono a catturare l'attenzione degli utenti», aggiunge Gianluca De Marchi, partner di SocialData.