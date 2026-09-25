“Per votare basterà lo smartphone”. Zangrillo lancia la tessera elettorale digitale

La vecchia tessera elettorale di carta potrebbe avere i giorni contati. Alle prossime elezioni, assicura il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, per andare alle urne dovrebbe bastare lo smartphone. L’obiettivo è rendere operativa la tessera elettorale digitale, una delle misure inserite dal governo nel percorso di semplificazione della Pubblica amministrazione. A confermarlo è stato lo stesso Zangrillo a Genova, a margine del convegno dedicato alla trasformazione e alla digitalizzazione della Pa.

Il lavoro, almeno dal punto di vista normativo, è già stato avviato. “Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale”, ha evidenziato Zangrillo.

Tradotto: niente più corse in Comune per recuperare una tessera smarrita o per chiedere un duplicato e soprattutto niente più caccia al documento cartaceo poche ore prima dell’apertura dei seggi. “Questa è una semplificazione importante per i cittadini. Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli”, ha sottolineato il ministro.

La novità era stata anticipata già nei mesi scorsi. Ad aprile Zangrillo aveva annunciato l’introduzione della tessera elettorale digitale nel decreto Pnrr, spiegando che avrebbe consentito ai cittadini di presentarsi al voto utilizzando lo smartphone, evitando la necessità di richiedere una nuova copia del documento al Comune.

Ora il passaggio successivo è quello tecnico. La misura deve essere resa concretamente operativa, ma l’indicazione fornita dal ministro è chiara: il governo punta ad arrivare al prossimo appuntamento elettorale con il nuovo sistema già disponibile. Una piccola rivoluzione soprattutto per uno dei documenti che fino a oggi è rimasto legato quasi esclusivamente alla carta.