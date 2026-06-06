Prevost sarà il primo Pontefice a parlare al Congresso. Lo strappo del Parlamento che discuterà di eutanasia

Il Papa yankee che habla español si prepara a conquistare la Spagna. Comincia questa mattina, da Madrid, il quarto viaggio apostolico di Leone XIV. Sette giorni tra la capitale, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife.

Si concluderà addirittura venerdì con la tappa alle Canarie dedicata all'incontro con i migranti protagonisti della rotta atlantica, una delle meno conosciute ma delle più fatali. Ma se pace e migrazioni sono stati presentati dalla cronache ufficiali come temi centrali dell'imminente visita, alla fine terrorismo islamico e laicismo sono diventati i due elefanti nella stanza di questa non facilissima vigilia. Nei giorni scorsi sono infatti spuntate sui canali legati all'Isis delle gravissime minacce rivolte al programma del Papa in Spagna. È stata pubblicata un'immagine apocalittica dello stadio Santiago Bernabéu e della basilica della Sagrada Família, due delle principali mete dell'agenda di Leone, in cui compare anche una figura papale ritratta come un cadavere con un pallone da calcio in mano. "Attaccate il Papa e i suoi stadi. Che Allah li punisca e li umili", hanno scritto gli jihadisti. Un avvertimento ancora più inquietante se si tiene conto che il terrorismo islamico ha già colpito pesantemente sia Madrid sia Barcellona nel 2004 e nel 2017.

Ad agitare le acque del ritorno di un Papa nella cattolicissima Spagna dopo quindici anni di assenza non ci hanno pensato solo i terroristi, ma paradossalmente anche il governo. Il presidente Pedro Sánchez, mai così debole dopo lo scandalo Zapatero, si è fatto ricevere in udienza in Vaticano lo scorso 27 maggio. Al termine dell'incontro le note ufficiali hanno evidenziato i punti in comune: difesa del multilateralismo, impegno per la pace e migrazioni. I nodi delle relazioni con la Chiesa sono stati nascosti, ma verranno al pettine proprio in occasione del viaggio papale. Il premier spagnolo, che si rifiutò di giurare sul Vangelo, non si è fatto problemi a far fissare giovedì prossimo il dibattito parlamentare su una proposta di legge che facilita il ricorso all'eutanasia. Quindi mentre la visita di Leone XIV sarà ancora in corso. Un affronto ancora più clamoroso se si pensa che solamente pochi giorni prima, lunedì mattina, Prevost sarà il primo Pontefice della storia a parlare di fronte al Congresso dei deputati spagnolo. La speranza del mondo cattolico iberico, indebolito da anni di braccio di ferro con la maggioranza più laicista di sempre, è che il discorso di Leone possa mettersi sulla scia dei memorabili interventi di Benedetto XVI ai parlamentari tedeschi e britannici. Proprio Ratzinger è stato l'ultimo Papa a mettere piede in Spagna (ben tre volte), mentre Francesco l'ha "snobbata" come la sua Argentina. Nel 2010 fu Benedetto XVI a consacrare la Sagrada Familia e nell'omelia lanciò frecciate a Zapatero su aborto e unioni arcobaleno. Mercoledì sera toccherà a Leone tornare nella grande basilica di Barcellona per uno degli appuntamenti più attesi della visita: l'inaugurazione della torre di Gesù Cristo. Un altro momento clou del viaggio ci sarà invece domenica mattina a Madrid con la messa in plaza de Cibeles e la successiva processione del Corpus Domini che il Papa presiederà. Sarà Prevost ad impartire la benedizione alla folla di fedeli con l'eucarestia esposta nell'ostensorio.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, in nunziatura, l'incontro privato con i suoi confratelli agostiniani per quella che ormai sembra diventata una consuetudine dei viaggi apostolici. Così come fu per Francesco con i gesuiti.