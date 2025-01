Rapita una neonata ma la polizia la ritrova

Ascolta ora 00:00 00:00

Una notizia choc, di quelle in grado di togliere il sonno a qualsiasi genitore. Una neonata di un giorno ieri è stata rapita a Cosenza e poi ritrovata dalle forze dell'ordine nell'auto di una coppia.

Ma partiamo dall'inizio della vicenda. La piccola è stata prelevata all'interno della clinica Sacro Cuore, nel centro della città intorno alle 18.30. Nella clinica si sarebbe presentata una donna, col volto coperto parzialmente da una mascherina, che, spacciandosi per una infermiera, ha prelevato la bambina dicendo alla mamma che doveva portarla dal pediatra, e procedere a un cambio e se ne è andata. La madre della neonata e la nonna si sono insospettite, hanno chiesto chiarimenti al personale. Da lì la scoperta: nessun infermiera doveva prelevare la piccola, finita in mani sconosciute. Così è partito immediatamente l'allarme. Sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e le Squadre Volanti della Polizia di Stato del capoluogo, coordinate dal questore Giuseppe Cannizzaro. Come ha riportato il Corriere della Calabria la polizia si è messa subito al lavoro sui filmati di sorveglianza della clinica. Hanno ripreso la donna che ha rapito la neonata mentre si avvicinava a un ovetto con la piccola in braccio, cercando di metterla all'interno facendosi aiutare da un uomo. I due, non riuscendovi, si vedono mentre si allontanano, lei con la piccola in braccio e lui con l'ovetto in mano. Si sarebbero poi allontanati a bordo di una Alfa 146.

Mentre le ricerche erano in corso è subito stata diramato l'allarme sui social. «Hanno rubato Sofia, una bambina di un giorno, presa dal Sacro cuore! La signora che l'ha presa (bassa con treccine) ha detto che doveva lavarla quando non è rientrata la mamma si è allarmata hanno controllato le telecamere e fuori ad aspettarla con un ovetto c'era un uomo di colore. Hanno caricato la bambina in auto e sono andati via. Le uniche notizie sono queste al momento. Sono state già state diramate le foto delle telecamere. La bambina indossava questa tutina in foto. Massima condivisione aiutateci».

Fortunatamente poi la piccola è stata ritrovata ed è in perfette condizioni di salute. I rapitori sono stati arrestati mentre erano in auto con la bambina a Castrolibero, un comune in provincia di Cosenza, a dieci minuti di macchina dal capoluogo.

La vicenda strana al punto da sembrare la trama di un film e adesso dovrà essere chiarita dagli investigatori. Soprattutto riguardo al movente, al momento inspiegabile. I genitori della neonata appartengono, secondo i giornali locali, a una famiglia normale. La madre sarebbe una¨ casalinga e il padre, 29enne, è¨un dipendente della Conad.

Gli agenti della Questura stavano ascoltando ieri sera anche il proprietario della clinica all'interno della struttura. All'esterno del Sacro Cuore ci sono state anche tensioni - comprensibili dato il dramma - tra i familiari della bambina e la proprietà, sedati grazie all'intervento delle forze dell'ordine.