La rivolta del tè e il patto per la liberal democrazia. E la Storia alla rovescia con dazi e tasse sui ricchi

Le tasse non sono belle, ma nascondono un segreto. È tutto in quella frase pronunciata da James Otis contro il Sugar Act: "No taxation without representation". Il senso è che se proprio devo pagare il fisco allora devo essere rappresentato. È il sale della democrazia. La corona inglese cercò di rispondere con la teoria della rappresentanza virtuale: il Parlamento tutela gli interessi di tutto l'impero, coloni compresi. Dall'altra parte dell'oceano nessuno ci cascò. Il paradosso è che, dopo 250 anni, gli americani vogliono spacciare lo stesso sofisma agli europei. Pazienza. Il viaggio a ritroso vale comunque la pena di essere ricordato. È lì che vengono messi a terra, gettando a mare casse di tè, i principi della liberaldemocrazia occidentale.

Boston, notte del 16 dicembre 1773. Il porto è nero, il gelo taglia la faccia, e ottanta uomini con il volto dipinto e coperte addosso come mantelli indiani salgono a bordo delle navi della Compagnia delle Indie Orientali. Non parlano. Aprono le casse con le asce, e il tè - trecentoquarantadue casse, decine di migliaia di libbre - cade nell'acqua nera del molo. Nessuno ruba una foglia. Non è una rapina, è un giuramento. Le mani che squarciano il legno sono le stesse che, tra pochi anni, imbracceranno un moschetto o firmeranno un foglio che cambierà il mondo. Per ora sanno solo una cosa: da questa notte non si torna indietro.

Braintree, Massachusetts, 24 settembre 1765. Il fumo delle candele annerisce le travi della meeting house. Gli uomini della contea siedono sulle panche come a una funzione, solo che qui non si prega, si vota. Ogni tassa se la mettono da soli, alzando la mano, uno per uno. È un gesto minimo e contiene tutto: chi paga decide, chi decide risponde. Un avvocato di trent'anni che si chiama John Adams, e non è ancora nessuno, ha scritto le parole che quella mano approva.

Lexington, alba del 19 aprile 1775. Settanta miliziani in fila sul prato, di fronte a ottocento regolari britannici in marcia. Nessuno sa chi sparò per primo lo chiameranno "il colpo udito in tutto il mondo" - ma per un istante, prima dello sparo, c'è solo silenzio, l'erba bagnata di rugiada, un dito che trema sul grilletto. È il momento in cui la parola diventa sangue.

Filadelfia, 4 luglio 1776. Una stanza chiusa, il caldo di un'estate pesante, cinquantasei uomini che stanno per firmare la propria condanna a morte se la ribellione fallisce. La penna di Hancock si posa sul foglio con una calligrafia enorme, provocatoria abbastanza grande, dirà, perché il re la legga senza occhiali. È l'atto più temerario e più fragile della storia americana: parole scritte da uomini che non hanno ancora un esercito capace di vincere.

Fiume Delaware, notte di Natale 1776. Il ghiaccio galleggia a lastroni, la neve cade obliqua, e Washington sta in piedi su una barca stipata di uomini congelati, molti senza scarpe, l'esercito che si sta letteralmente sciogliendo per diserzioni e fame. Se questa traversata fallisce, la rivoluzione è finita prima di cominciare. Le mani sui remi sono blu di freddo. Nessuno parla. Si rema e basta.

Valley Forge, inverno 1777-78. Non c'è battaglia, c'è qualcosa di peggio: la fame lenta, il tifo, gli stivali fatti di stracci che lasciano impronte di sangue sulla neve. Le baracche sono gelide, il fumo dei fuochi di legna verde brucia gli occhi più di quanto scaldi. Duemila uomini muoiono senza mai vedere il nemico, uccisi dal freddo e dalla fame mentre il Congresso, lontano, litiga su come pagare i rifornimenti che non arrivano. È il punto più vicino al collasso.

Yorktown, 19 ottobre 1781. Le truppe britanniche sfilano tra due ali di soldati americani e francesi, tamburi che scandiscono un passo lento, e la banda suona un motivo che si chiama, non a caso, "Il mondo alla rovescia". Cornwallis non si presenta di persona, accampa un'improvvisa indisposizione e manda un generale a consegnare la spada. È la fine, ma nessuno dei presenti lo sa ancora con certezza ci vorranno due anni e un trattato a Parigi perché il mondo lo riconosca per iscritto.

Sette fotogrammi, sette mani: una che spacca casse di tè, una che si alza in una stanza fredda, un dito sul grilletto, una penna che firma, remi che affondano nel ghiaccio, uno straccio che fascia un piede sanguinante, una spada consegnata. In ognuno di questi istanti il destino pende da un filo sottile come quello di un'esecuzione mancata. Basta spostare di poco la lancetta, un vento diverso a Lexington, un ghiaccio più spesso sul Delaware, un inverno ancora più duro a Valley Forge, e la storia che oggi si racconta come inevitabile smette di esistere. La rivoluzione americana non è mai stata una certezza che si dispiega, è stata una sequenza di scommesse vinte per un margine che oggi sembra ridicolo: poche ore, poche miglia, poche decine di uomini in più o in meno, poche cassette di tè gettate in un porto che avrebbe potuto restare tranquillo. Duecentocinquanta anni dopo, il filo che teneva insieme tutte quelle scommesse era lo stesso: la tassa come prezzo della voce. No taxation without representation non era uno slogan, era il patto che rendeva sensato rischiare la forca. Il cittadino dà una parte del proprio lavoro, e in cambio pretende che il potere gli renda conto. È il più onesto dei contratti, perché mette il potere in debito verso chi lo mantiene. È il contrario del reddito universale di cittadinanza, che non è una sacrosanta misura di welfare ma un inganno che apre le porte del totalitarismo. Lo Stato che ti mantiene non ti deve niente: sei tu che devi a lui.

A New York la governatrice Hochul e il sindaco Mamdani hanno appena inventato una sovrattassa sui proprietari di case che in città non votano, perché non ci risiedono.

Tassati e non rappresentati, esattamente come i coloni del 1765, solo che stavolta lo si fa nell'anno del duecentocinquantesimo, con la stessa disinvoltura con cui un tempo si scriveva un bollo di Sua Maestà. Il cerchio si chiude dove era cominciato e quasi nessuno se ne accorge.