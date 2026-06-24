"A Roma ormai impera il narcotraffico. Milano è la capitale della cocaina"

Il colonnello Andrea Magliozzi, è il vice comandante operativo dello Scico della Guardia di Finanza. Al Giornale racconta il gigantesco mercato del narcotraffico nel nostro Paese, che ha ancora una delle piazze di spaccio "più redditizie d'Europa", quella della periferia romana di Tor Bella Monaca. E poi c'è Milano, "capitale della cocaina". I carichi dal Sud America arrivano ancora attraverso il porto di Gioia Tauro.

Di che volumi parliamo?

"I volumi d'affari non conoscono crisi. Nel 2024 sono state sequestrate in tutto oltre 23 tonnellate di stupefacenti. Roma, Milano e Napoli rimangono i poli più redditizi: la Capitale da sola ha registrato sequestri per quasi 8 tonnellate, Milano oltre 2,1 e Napoli 1,2".

Quanto frutta il narcotraffico alle mafie?

"Genera fatturati colossali. La sola 'ndrangheta vanta ricavi stimati tra 60 e 70 miliardi di euro all'anno. Il denaro viene riciclato attraverso sistemi finanziari paralleli e sofisticati, tra cui quello cinese fei ch'ien (denaro volante ndr), che permette di movimentare capitali immensi senza tracciabilità bancaria. Nel solo 2025, la Gdf ha sequestrato circa 1,6 miliardi di euro, colpendo duramente i patrimoni illeciti accumulati anche con criptovalute".

Come sono divise le piazze di spaccio? Chi le controlla?

"A Roma si sviluppano in quartieri-fortezza, gestiti da gruppi locali legati a storiche famiglie della criminalità romana, camorra o ndrangheta. Tor Bella Monaca è capillarmente divisa in diverse vie", ognuna gestita da un gruppo criminale con fatturati da decine di migliaia di euro al giorno. I traffici si snodano con vedette, pusher turnisti e fortificazioni edilizie".

Quanto è importante la Capitale?

"Roma è un hub logistico e di spartizione di importanza strategica mondiale, con la convergenza tra mafie nazionali e gruppi criminali autoctoni. Non esiste un controllo monopolistico, ma una convivenza di soggetti eterogenei che collaborano per gestire carichi immensi dal Sudamerica. L'operazione Anemone, del luglio 2025, ha svelato l'alleanza strutturale tra 'ndrine calabresi e clan albanesi per il controllo di quartieri come San Basilio, con i porti di Civitavecchia e Gioia Tauro usati come porte d'accesso. La centralità romana è tristemente confermata dai decessi - 12 morti per overdose nel 2024 -, i più alti tra le città metropolitane. Roma ha un volume di consumo eccezionale: con quasi 3 milioni di abitanti i consumi complessivi in termini di chili di sostanza pura sono i più alti d'Italia".

E Milano?

"Milano è la capitale del consumo di cocaina. Lo spaccio più redditizio avviene nei quartieri della movida, Corso Como, Navigli, Porta Venezia".

Come entra la droga in Europa?

"A bordo di navi commerciali dal Sud America attraverso gli scali portuali nord-europei in Belgio e Olanda, e in quelli del Mediterraneo, come Gioia Tauro. Ma anche dalle coste dell'Africa Occidentale, con corrieri dai Paesi europei. O con aerei cargo dal Sud America".

Come si spartiscono le mafie il mercato?

"C'è una gerarchia criminale sofisticata. La 'ndrangheta ha una posizione di assoluto predominio nel commercio all'ingrosso, agendo come una multinazionale globale. La distribuzione al dettaglio vede i clan della Camorra e le organizzazioni pugliesi spartirsi il territorio urbano, mentre albanesi e nigeriani gestiscono lo spaccio di strada e nelle aree boschive. Questa sinergia tra mafie storiche e gruppi emergenti permette di garantire turni di vendita di 24 ore su 24".

Come è cambiato il mercato negli ultimi anni?

"Ha subito trasformazioni strutturali profonde. La cocaina ha raggiunto elevatissimi livelli di purezza: oltre il 70-80%. Sono cresciuti il consumo di Mdma, ketamina e nuove sostanze psicoattive.

Il dark web ha introdotto marketplace anonimi basati su criptovalute e spedizioni postali, bypassando le piazze fisiche. E poi c'è l'utilizzo di localizzatori Gps per monitorare la spedizione ed eventuali compromissioni".