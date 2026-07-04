Sintetica e redditizia, la droga degli zombie 100 volte più potente degli altri oppiacei

1. Che cos'è il fentanyl?

Il fentanyl è un oppioide sintetico: in medicina viene usato come analgesico molto potente, soprattutto per dolore severo, anestesia e cure palliative. È simile alla morfina, ma secondo il Nida, l'ente governativo Usa che si occupa di dipendenze, 50-100 volte più potente.

2. È così pericoloso?

Naturalmente il problema non è l'uso controllato del fentanyl per ragioni mediche, ma la sua diffusione illegale nel mercato parallelo, che ha nel dark web e nel deep web le sue principali piazze di spaccio. Il fentanyl è economico, facile da trasportare, molto redditizio ma dà rapidamente dipendenza. Ed è molto pericoloso: la Dea considera 2 milligrammi una dose potenzialmente letale per una persona media.

3 In quali modo è commercializzato nel mercato illegale?

Fondamentalmente in due modi: in polvere, mescolato a eroina, cocaina o metamfetamina; o in pillole contraffatte vendute come ossicodone, Percocet, Xanax o Adderall. Il punto critico è che molti consumatori non sanno di assumerlo: credono di comprare un farmaco o un'altra droga. La Dea avverte che le pillole false sono prodotte in massa e possono apparire indistinguibili da quelle legali.

4. Perché uccide tanto?

La potenza rende minimo il margine d'errore. Una miscelazione imperfetta può concentrare fentanyl in una singola pillola o dose. L'overdose avviene perché l'oppiaceo deprime la respirazione fino all'arresto. Il naloxone può invertire rapidamente l'overdose da oppioidi, ma deve essere disponibile e somministrato in tempo.

5. Quanto costa una dose?

I prezzi variano molto per città, forma, purezza e fase della filiera. Per strada si possono trovare anche pillole anche a pochi euro. Ma il dato più importante non è il prezzo unitario: è che il Fentanyl ha abbassato drasticamente il costo per l'"effetto oppioide" rispetto all'eroina, rendendo il mercato più redditizio per i trafficanti e più letale per i consumatori.

6. Perché gli Usa hanno dichiarato guerra ai trafficanti di Fentanyl?

Negli Usa il fentanyl è stato ha provocato picchi di overdose impressionanti: secondo Cdc, le morti per overdose da oppioidi nel 2024 sono state 55.296, nel 2025 sono diminuite a 44.564 ma il livello resta altissimo. Gli Usa se la sono presa in particolare con il vicino Messico, che, dal 2019 ha sostituito la Cina come principale fonte del fentanyl illegale. Oggi gran parte di quello diretto agli Usa è prodotto clandestinamente in Messico con precursori chimici provenienti dalla Cina. Insomma, oltre che un'emergenza sanitaria il fentanyl è anche terreno di scontro geopolitico.

7. Qual è il giro d'affari?

Non esiste una stima unica e affidabile del "fatturato" globale del fentanyl illegale: il mercato è clandestino, frammentato e cambia

rapidamente. Ma la convenienza economica è chiara. Il passaggio da eroina a fentanyl è stato guidato anche da ragioni di mercato: costa meno per chilogrammo puro e produce circa 20 volte più dosi al dettaglio per unità di peso.