Trump fa gli auguri all'America: "È il trionfo del nostro spirito"

Gli Stati Uniti entrano nel vivo delle celebrazioni per i 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza con una lunga sfilza di appuntamenti per il weekend del 4 luglio. Donald Trump, dopo l'inaugurazione della Great American State Fair, la fiera espositiva dei 50 Stati aperta sul Mall di Washington fino al 10 luglio, ieri ha dato il via ai festeggiamenti recandosi in un luogo simbolo del Paese, il Mount Rushmore, dove sono scolpiti i volti di quattro leggendari presidenti Usa (George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt) E dove, secondo molti, il tycoon aspira a vedere anche il proprio.

L'attuale inquilino della Casa Bianca ha parlato sotto le gigantesche teste in granito dei predecessori e ha assistito a uno spettacolare show di fuochi d'artificio (consentiti per la prima volta dal 2020). Oggi, invece, il comandante in capo torna nella capitale per l'evento centrale, il discorso all'interno del National Mall interamente blindato e predisposto per accogliere oltre un milione di visitatori. La giornata vedrà un susseguirsi di cerimonie per i veterani, ma l'appuntamento centrale sarà alle 21,45 (le 3.45 di notte italiane) con l'intervento di Trump per celebrare "il trionfo lungo 250 anni dello spirito americano", prima del gran finale pirotecnico.

Nel frattempo, a Times Square a New York andrà in scena una inedita caduta della sfera sul modello di quanto avviene a Capodanno, che si ripeterà per otto volte consecutive per scandire lo scoccare della mezzanotte in ciascuno dei diversi fusi orari degli Stati Uniti e dei suoi territori. Il porto della Grande Mela invece ospiterà la International Naval Review, un'imponente parata marittima, che vedrà sfilare almeno 40 navi storiche a vela e scafi da guerra moderni inviati da almeno 20 Paesi, con circa 20mila marinai. Tra le navi straniere è presente anche l'italiana Amerigo Vespucci, arrivata nel porto di New York come protagonista del "Sail4th250" per celebrare il 250esimo anniversario dell'America. Dopo la parata sul fiume Hudson, il veliero rimarrà ormeggiato al Pier 86, vicino all'Intrepid Museum di Manhattan, fino all'8 luglio. Alle celebrazioni sarà presente anche il vicepresidente JD Vance, che parlerà a bordo di una delle portaerei della Marina Usa. Il programma newyorkese si concluderà in serata con il tradizionale spettacolo pirotecnico di Macy's, lo storico grande magazzino newyorkese.

A complicare le celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza è l'ondata di caldo torrido che ha colpito gli Stati Uniti orientali: giovedì la temperatura percepita ha superato abbondantemente i 40 gradi a Washington e New York, e persisterà per tutto il fine settimana. Gli organizzatori sono corsi ai ripari per gestire il caldo estremo e la sindaca del distretto di Columbia, Muriel Bowser, ha ricordato che "sarà una giornata molto lunga. Le persone devono davvero fare attenzione, e tornare a casa non appena finiti i fuochi d'artificio".

Il clima bollente tuttavia non spaventa il comandante in capo. "Il 4 luglio ci saranno circa 42 gradi - ha detto Trump -. Io andrò lì a tenere un discorso davvero lungo. Solo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa".

Le celebrazioni dell'America proseguiranno comunque per tutta l'estate: dal 9 all'11 agosto i riflettori si sposteranno sui Patriotic Games, una competizione sportiva nazionale destinata a premiare i migliori atleti liceali del Paese.

E il sipario sul 250esimo anniversario calerà il 22 e 23 agosto con il Freedom 250 Grand Prix, l'inedita corsa automobilistica su un circuito cittadino temporaneo allestito proprio tra i monumenti storici e i viali della capitale, fortemente voluta dal presidente.