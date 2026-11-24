Nel 2027 i beneficiari della pensione ai superstiti potranno contare su margini di reddito più ampi prima di subire decurtazioni sull’assegno spettante. A determinare questo cambiamento non è una riforma delle aliquote di taglio, che non subiranno alcun ritocco, bensì le conseguenze della perequazione annuale: l’adeguamento all’inflazione fa infatti crescere il trattamento minimo Inps, elemento di calcolo sulla base del quale vengono stabiliti gli scaglioni di cumulabilità.

Quando il titolare di una pensione di reversibilità dispone anche di altre entrate, come uno stipendio, redditi da lavoro autonomo o una seconda pensione, la normativa prevede una riduzione progressiva dell’assegno. Poiché i limiti oltre i quali scattano le trattenute sono agganciati al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (moltiplicato per tredici mensilità), ogni rivalutazione dell’indice Istat sposta verso l’alto l’asticella.

In termini pratici, chi nel 2026 si trova appena sopra una delle soglie di reddito potrebbe rientrare, a partire dal 1° gennaio 2027, nello scaglione precedente, conservando una fetta maggiore della prestazione.

Cosa può cambiare

Il meccanismo di calcolo è fissato dall’articolo 1, comma 41, della legge 335/1995 (Tabella F). Il trattamento minimo (611,85 euro mensili per un totale di 7.954,05 euro all’anno nel 2026), stando alle stime più probabili di perequazione per il 2027 fissate al 2,9%, potrebbe salire fino a 629,59 euro al mese, ovvero 8.184,67 euro annui. Partendo da questo parametro, e applicando ad esso i moltiplicatori fissati dalle norme attualmente in vigore, le fasce di reddito personale e le relative trattenute cambierebbero in questo modo:

Nessun taglio (0%) : redditi fino a 24.554,01 €, entro tre volte il minimo (nel 2026 il limite era 23.862,15 €);

: redditi fino a 24.554,01 €, entro tre volte il minimo (nel 2026 il limite era 23.862,15 €); Taglio del 25% : redditi da 24.554,02 € a 32.738,68 €, oltre tre volte il minimo (nel 2026 era 23.862,16 € – 31.816,20 €);

: redditi da 24.554,02 € a 32.738,68 €, oltre tre volte il minimo (nel 2026 era 23.862,16 € – 31.816,20 €); Taglio del 40% : redditi da 32.738,69 € a 40.923,35 €, oltre quattro volte il minimo (nel 2026 era 31.816,21 € – 39.770,25 €);

: redditi da 32.738,69 € a 40.923,35 €, oltre quattro volte il minimo (nel 2026 era 31.816,21 € – 39.770,25 €); Taglio del 50%: redditi oltre 40.923,35 €, più di cinque volte il trattamento minimo (nel 2026 il limite era 39.770,25 €).

Redditi extra, tagli proporzionali e tutele

Come spiegato in precedenza, questi tagli non vengono applicati sulla base dell’ammontare della pensione di reversibilità, bensì esclusivamente su quella del totale degli eventuali altri redditi percepiti nell’anno dal beneficiario del trattamento: di conseguenza, a parità di assegno ai superstiti, chi possiede entrate extra elevate riceverà un importo netto inferiore. Ma quali sono i parametri presi in considerazione nel computo finale?

Ai fini della verifica dei limiti, l’Inps non prende in esame né l’Isee né il reddito complessivo della famiglia, ma valuta unicamente la posizione fiscale individuale del superstite:

Redditi inclusi : tutte le entrate assoggettabili a Irpef (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali), inclusi stipendi, compensi da lavoro autonomo, altre pensioni dirette e redditi da fabbricati o terreni diversi dalla prima casa;

: tutte le entrate assoggettabili a Irpef (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali), inclusi stipendi, compensi da lavoro autonomo, altre pensioni dirette e redditi da fabbricati o terreni diversi dalla prima casa; Redditi esclusi: il trattamento di fine rapporto (Tfr) e le relative anticipazioni, il reddito catastale dell’abitazione principale, gli arretrati soggetti a tassazione separata e l’importo stesso della pensione di reversibilità oggetto del calcolo.

Il sistema delle decurtazioni viene completamente disattivato, a prescindere dal reddito personale del titolare, se nel nucleo familiare figurano figli minori, studenti o inabili contitolari del diritto alla pensione ai superstiti.

Per tutti gli altri casi esiste comunque un argine preciso a tutela del pensionato. In seguito alla sentenza n. 162/2022 della Corte costituzionale, recepita dall’Inps con la circolare 108/2023, l’importo della trattenuta non può mai superare l’ammontare dei redditi aggiuntivi che l’hanno generata. In nessun caso, quindi, il meccanismo del cumulo può lasciare il beneficiario in una condizione economica peggiore rispetto a chi non percepisce alcun reddito extra.