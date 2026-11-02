Quello che non vi dicono su Antonelli, l’incubo dei supermercati e Trump: quindi, oggi…

Oggi poca roba succulenta.
- Il dettaglio più bello su Kimi Antonelli? Quello raccontato da Toto Wolff: pare che un tizio lo abbia fermato per proporgli una Miss Italia per il campione della Formula 1. Viviamo in un mondo bellissimo.
- Ho letto l’articolo di Repubblica su Antonelli e mi è venuta l’orchite (si può dire?). Scrive Romagnoli che il pilota Mercedes è il “nuovo prodigio nel Paese che ha paura degli adolescenti”. Ma che c’entra il “sistema Paese” con Kimi? Nulla. Zero. Perché Antonelli è stato plasmato dalla Mercedes come il prodotto del capitalismo d’investimento. È il perfetto esempio della meritocrazia aziendale, che investe sul capitale umano ma è pronta a lasciarti a casa se non performi come richiesto. Mi spiego. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha spiegato in un’intervista: “Seguiamo i giovani dagli 11 ai 17 anni e siamo gli unici a coprire il 100% dei budget, la Red Bull il 25% e la Ferrari non so, ma lo scoperto ce lo deve mettere la famiglia. Difficile entrare da noi, è un sedile eiettabile: se la prestazione non c’è, il programma finisce. Ma se cresci, restiamo al tuo fianco con tutta l’infrastruttura e le persone giuste, dal kart in poi”. L’azienda ha speso qualcosa come 10 milioni di euro (10 milioni di euro!) per seguire Kimi da quando era un bambino fino a oggi. Ma se si fosse fermato sul piano delle prestazioni, il programma sarebbe finito. E tanti saluti. Altro che “non bisogna lasciare indietro nessuno”, “bisogna capire il fallimento”, “ci vuole lo psicologo situazionista”, “lasciatelo libero di scendere in piazza”. O lavori sodo, oppure tanti salutini e fuori, perché io pago, io investo, io rischio e quindi io decido. Non so se sarà “l’uomo dell’anno”, come pronostica Repubblica, ma di sicuro è uno dei migliori spot per quella meritocrazia capitalistica che Repubblica ha sempre combattuto.
- Ho fatto una richiesta di cambio di residenza. 45 giorni fa. Ieri (domenica, giorno festivo) sono venuti i vigili a controllare se effettivamente abito dove abito e, ovviamente, non mi hanno trovato. Tralasciamo il fatto che nella domanda avevo indicato come fascia oraria le 18-21, e sono passati alle 11. Tralasciamo il fatto che, dopo 44 giorni sempre a casa, sono passati solo all’ultimo giorno disponibile (da oggi scade il tempo a loro disposizione per verificare l’effettiva residenza). Tralasciamo tutto. Al telefono, i vigili mi hanno spiegato: “Non si preoccupi, vedrà che la sua domanda verrà accolta definitivamente senza problemi, tanto hanno visto il nome sul campanello e parlato con la sua vicina. Queste pratiche le facciamo la domenica e nei festivi perché siamo in pochi. Ma è difficile trovare le persone”. E ti credo. Ora, non voglio mica crocifiggere i vigili. Ma mi domando e dico: se è a tutti gli effetti un controllo inutile, se ti devi ridurre a farlo in giorni e orari in cui è improbabile trovare l’inquilino, perché non eliminare del tutto la pratica? Esiste il silenzio-assenso da parte degli enti pubblici. Sfruttiamolo. Se esiste, vuol dire che si tratta di una verifica sostanzialmente inutile, ma che continuano a protrarre perché la burocrazia è una bestia che si autoalimenta e non taglierà mai il ramo su cui è seduta. Impazzisco.
- Leggo il Dataroom di oggi di Milena Gabanelli e mi viene l’orticaria. Incipit: “Nessuno fa i soldi da solo. Ovunque nel mondo gli imperi economici si costruiscono grazie al lavoro di migliaia di dipendenti (spesso sottopagati), agevolazioni a carico degli Stati, infrastrutture costruite con risorse pubbliche, competenze e specializzazioni fornite dalle Università”. Due o tre cose. Primo: dire che i dipendenti sono “spesso sottopagati” è una generalizzazione figlia del peggior populismo, che peraltro non fa una grande pubblicità ai sindacati che certi contratti collettivi li hanno approvati e firmati. Secondo: le infrastrutture costruite con le risorse pubbliche sono pagate anche dalle tasse dell’azienda stessa, divenuta impero economico, e anzi, in proporzione, a quella infrastruttura ha partecipato più lei che il povero sfigato che scrive questa nostra rubrica (cioè io). Terzo: lo stesso dicasi per le competenze fornite dalle università, visto che gran parte del costo dell’istruzione lo pagano le nostre tasse, incluse quelle dei presunti imperi economici.
- Altra cosetta: demonizzare “i redditi da capitale” significherebbe uccidere l’economia occidentale. Senza i capitali e i redditi che essi producono con gli investimenti, chi ha bisogno di finanziamenti per investire, aprire fabbriche, assumere personale non saprebbe come fare. Quindi sì: è giusto che chi mette a rischio i propri soldi abbia un ritorno economico e che questo sia tassato in maniera differente dal lavoro.
- Una cosa sacrosanta ha fatto questo governo: prevedere un taglio all’organico dei docenti (5mila) e del personale ATA (2mila) in questa legge di bilancio, a cui si aggiungono quelli della scorsa. Totale: circa 15mila dipendenti pubblici in meno. Bene così. Chi straparla del fatto che “il potere teme il senso critico per questo non vogliono investire in cultura” spara una di quelle idiozie tipiche di chi, forse, non ha la minima idea di quanti soldi buttiamo in un’istruzione scadente. Professori non preparati. Insegnanti di sostegno che sostengono solo il proprio reddito, e non il bambino. Ma soprattutto: se in futuro ci saranno meno studenti, quindi meno classi, quindi meno necessità di insegnanti, mi spiegate perché dovremmo continuare ad assumere lavoratori che non ci serviranno? Ah, altra cosetta. Già adesso investiamo nella scuola (dati 2024) qualcosa come 89,2 miliardi di euro, pari al 4,0% del PIL e all’8,0% della spesa pubblica, eppure (dati OCSE-PISA) non siamo certo tra le eccellenze, soprattutto nelle materie scientifiche. Non capisco da cosa deriverebbe l’equazione: più docenti uguale maggiore preparazione per i nostri figli.
- Non voglio dire: io ve lo avevo detto. Ma andate a rileggere qualche puntata fa di questa stramaledetta rubrica e scoprirete che avevamo lanciato tempo fa l’allarme sui frigoriferi dei supermercati. Oggi attacchi hacker si sono verificati un po’ in tutta Europa, Italia compresa. Questo vi fa capire quanto siamo ormai esposti e connessi, connessi quindi esposti. In tempo di pace il danno è limitato: buttiamo il cibo e lo ricompriamo, le aziende ci rimettono un po’ e tutti arrabbiati ma tranquilli. Però pensate a cosa potrebbe accadere in caso di attacco militare e cibernetico a sorpresa a un Paese sovrano. Far marcire il cibo nei market può diventare un’arma micidiale.
- Donald Trump vincerà le elezioni di Midterm? Probabilmente no. E tutti ne trarranno conclusioni catastrofiche. Io però, in anticipo, vorrei farvi notare che Barack Obama - l’intoccabile santino di tutti gli esperti di Stati Uniti - ha perso le elezioni di medio termine sia nel 2010 che nel 2014. Giusto per fare un po’ di storia prima che i cronisti ci inondino di inchiostro su Donald l’Anatra Zoppa.