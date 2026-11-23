- Leggo dalle cronache il seguente passaggio sul documentario su Netflix (che non ho guardato e non guarderò) dedicato a Chiara Ferragni: “Nel documentario c’è ampio spazio per i suoi ex, cioè l’ex marito Fedez e l’ex manager Fabio Maria Damato. Su entrambi si mostra lucida: del primo rivela che «era geloso» e che «mentivo sui miei cachet riducendoli perché lo sentivo competitivo», al secondo rimprovera «l’invadenza molto forte sulle mie cose private». «Ero in mano a due uomini», conclude, ricordando la stola con la scritta «Pensati libera» indossata a Sanremo e spiegando che libera, in quel momento, lei proprio non sentiva di esserlo”. Cioè: “Pensati libera”, ma era in mano a due uomini. Quindi non ha preso in giro solo noi. Prendeva in giro pure se stessa. Magico.
- Intanto, mentre lei ci spiegava dall’alto del suo cachet come avremmo dovuto pensarci liberi, in Afghanistan i talebani cancellano i nomi delle donne dai documenti. E in alcuni casi minacciano gli uomini che curano i denti alle signore. Per fortuna adesso non siamo i soli a considerare il Chiara-Ferragnesimo per quello che era: il nulla cosmico. Ma gli altri, fino a pochi anni fa, le davano molto credito. Tanto da renderla la star di Sanremo.
- Huang torna a capo di Nvidia con una mossa clamorosa. L’amante spia. L’amante dipendente. Tutto è dimenticato. Questo vuol dire essere davvero potenti e davvero i più bravi di tutti: ogni cosa viene perdonata, anche la più grave.
- Sinner ha deciso di operarsi e probabilmente resterà fuori dal campo per diversi mesi. Decisione difficile. Mi fermo adesso che sono al top, così da poter giocare molto a lungo; oppure insisto col ginocchio malandato, vinco quello che devo vincere e finisco prima del tempo? Non facile. Non facile per nulla. Tornare in forma sarà duro e faticoso, ma tornare il numero 1 sarà ancora più difficile. Speriamo solo di non esserci giocati la stella del nostro tennis.
- Mattarella fa un bel discorso sulle tasse: tutti dobbiamo pagare, lo dice la Costituzione. “Il costituente ha voluto mettere l’accento sulla finalità delle imposte: sostenere le spese relative ai beni e servizi pubblici effettuate nell’interesse di tutti i cittadini. Tutti beneficiano dei beni e dei servizi pubblici, le scuole e gli ospedali, le strade, e tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione”. Piccolo problema: ormai le tasse non coprono solo questi lodevolissimi servizi pubblici, anzi: spesso sono proprio questi quelli deficitari. La bestia si è ingigantita a tal punto che, per dire, con le tasse dei romani è stata pagata un’inutile manifestazione per l’Europa unita indetta da Michele Serra. E poi ci sono i film che nessuno vede. I progetti spacciati per attrattivi a cui non va nessuno. Assegni familiari pagati anche per figli di migranti che però non sono mai stati in Italia. Eccetera eccetera eccetera. Quindi no, caro presidente. Il suo discorso è un tantino semplicistico: saremmo tutti contenti di sostenere le spese relative ai servizi pubblici se questi non si fossero ingranditi a dismisura, drenando le risorse di cui il privato cittadino vorrebbe disporre per sé e per la propria famiglia.
- È anche vero che “per contribuire meno bisogna contribuire tutti”. Ma non sono d’accordo. O meglio: ridurre l’evasione non è “l’unico” modo per tagliare le tasse. L’altra modalità, che sarebbe teoricamente in potere della politica intraprendere, sarebbe semplice semplice: tagliare le spese. Ma questo Mattarella, a quanto ci risulta, non l’ha detto.
- Quando uscì la notizia dell’indagine su Gianni De Gennaro, la ignorai volutamente. Per due motivi. Primo: ritengo inutile indagare su fatti di 34 anni fa, visto che ricordi e date si incasinano, le carte saranno in molti casi distrutte, il “contesto” appare incomprensibile a chi non c’era, favorendo quella tragedia (tutta italiana) per cui sulle stragi di mafia abbiamo ormai più processi che certezze. Lo scopo di inchieste simili appare in realtà l’indagine stessa: non serve che porti da qualche parte, basta che faccia parlare di sé. Le ipotesi dei pm diventano verità. Le dichiarazioni dei pentiti restano agli atti. Le intercettazioni si trasformano in nuova benzina per il dibattito, i libri, gli articoli. Secondo: la politica. Il modo più corretto per affrontare ogni inchiesta giudiziaria sarebbe quello di coltivare il dubbio, il dubbio verso le tesi della Procura e di chi indaga. In Italia, invece, si formano le tifoserie sulla base della presunta appartenenza politica. C’è chi fa il tifo per il procuratore di Caltanissetta (a destra), chi lo combatte (il M5S), chi non sa bene da che parte stare, però giammai sottostimare un procedimento che riguarda le stragi di mafia. Non so se De Gennaro avesse qualche segreto e di quale portata. Ma sinceramente me ne frego. Quando sono ormai passati 34 anni da simili tragedie, bisognerebbe consegnare il tutto nelle mani degli storici che - se sono bravi - studieranno la pratica solo tra qualche decennio. Altrimenti si rischia di fare danni abnormi e, chissà, spingere qualcuno al suicidio. Non ce n’era alcun bisogno.
- L’ex procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, amico di De Gennaro, dice: “In un’intercettazione, disposta dai magistrati di Caltanissetta, parlando con Francesco Gratteri disse di me che ero attaccato ai soldi. Lo chiamai contrariato: ‘Ma scusa, dopo quarant’anni, è questa l’opinione che hai di me?’. Lui negò di averlo detto, m’invitò ad ascoltare la registrazione, io gli risposi: ‘Guarda, carta canta’, discutemmo. Era avvilito, dispiaciutissimo. In preda allo sconforto mi disse: ‘Giovanni, vogliono distruggermi’”. Bene. Mi spiegate questa intercettazione, in cui De Gennaro parla di Salvi, quale attinenza avesse con l’indagine sulle stragi e i depistaggi? Era necessario renderla pubblica? Sono queste cose, più che le accuse in sé, a distruggere - a volte - le persone che si trovano nelle grinfie della magistratura (e uso “grinfie” sperando che nessuno mi quereli).
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