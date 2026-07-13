La Rai celebra i trent'anni di "Un posto al sole"

da Riccione

Mai nomen fu più... omen. Era il 1996 quando la Rai iniziò a trasmettere una nuova serie - chiamatela pure soap opera, se preferite - e qualcuno ebbe un lampo di genio. La intitolarono Un posto al sole e mai scelta fu più azzeccata perché quel programma, una posizione di assoluto privilegio, se l'è guadagnata davvero.

L'esordio è targato 21 ottobre di un anno che ancora non conosceva internet, sms, connessioni varie e i telefonini sembravano ricetrasmittenti aliene. Oggi siamo alla puntata 6.990 - conto aggiornato al 10 luglio di trent'anni dopo - e "Italian global series", la rassegna dedicata alle serie tv supportata da Lucia Borgonzoni, sottosegretario del Ministero della cultura, ha ospitato una festa cui l'intera Riccione ha aderito con entusiasmo.

Il portinaio Raffaele (Patrizio Rispo), l'assistente sociale (Marina Tagliaferri) - e Dio solo sa quanto ce n'è bisogno -, l'ignorante Rosa (Daniela Ioia), la seconda moglie di Guido (Antonella Prisco) e lo chef di Caffè Vulcano (Samuele Cavallo) erano tra i tanti interpreti a fare gli auguri al fortunato programma che va in onda su Rai3 e RaiPlay. Uno tra gli unici di cui si ricorda quasi una sollevazione generale quando venne adombrata la proposta di cambiare l'orario del palinsesto. E restò dov'era. Impossibile citare tutti anche perché molte sono state le partecipazioni celebri, una su tutte quella di Whoopi Goldberg ma l'elenco è lungo.

Naturalmente la parola proibita è "spoiler" quindi non si scenderà nello specifico degli attesi avvenimenti di palazzo Palladini e dintorni anche se in molti, a caccia di primizie, hanno circondato la passerella dove sono sfilati i loro beniamini.

Insomma, una catarsi collettiva in cui ogni attore ha più o meno augurato a tutti di "ritrovarsi qui fra altri 30 anni"

perché, oltre al resto, sarebbe un record che Un posto al sole ruberebbe a se stesso essendo la soap opera più longeva. Inutile spendere parole su autografi e selfie, quella all'arena Ceccarini è stata la festa di mezza Italia.