Spampinato: "Vorrei tanto tornare a recitare in Italia"

Stefania Spampinato (nella foto), catanese, 44 anni da compiere venerdì, è una di quelle che ce l'ha fatta. Oddio, il sogno era di fare la ballerina ma quella sulle punte è una carriera che dura poco. Troppo poco. Fu una vacanza in un villaggio turistico a convincerla che la recitazione era la sua strada. "Mi sono trasferita a Milano dove ho lavorato in un pub e poi a Londra, finché ho preso il coraggio a due mani e sono andata a Los Angeles".

Strada in salita anche lì perché nel cinema si entra solo pagando il biglietto. "Ho iniziato facendo la cameriera, bisognerà pur pagare l'affitto. Poi ho conosciuto la direttrice di un casting e... mi ha cambiato la vita". Carina De Luca di Grey's Anatomy era alle porte ma sembrava proibitivo volare così alto anche solo con il pensiero. "Quella responsabile mi ha presentato a dieci registi e con tre di loro il discorso è andato avanti finché uno mi ha proposto il ruolo in quella serie tv di punta".

Oggi, Stefania Spampinato, ospite d'onore a Riccione per Italian Global Series - la rassegna dedicata alla serialità e supportata dal Ministero della cultura rappresentato dalla sottosegretaria Lucia Borgonzoni - ha ricevuto a sorpresa il Maximo, premio speciale della manifestazione agli artisti più bravi. "Lo confesso, ero commossa. Ne sono lusingata e felice perché ho un desiderio nascosto. Non vedo l'ora di tornare a lavorare in Italia, dopo vent'anni di lontananza. Comincia a pesarmi. Possibile che non ci sia spazio anche per me...".

Domandone da un milione di dollari cui possono rispondere soltanto registi o produttori. Intanto però la stellina di casa nostra oltre oceano ha finito di girare Landman, una serie con Demi Moore in onda su Paramount+ e sta organizzando eventi sulla sessualità femminile in linea con Carina, la dottoressa omosessuale di Grey's Anatomy. Ma non è tutto.

È diventata anche autrice di una nuova serie, stavolta destinata alla tv americana, scritta con due colleghe. Chissà se in Italia c'è posto per un'attrice che, al cinema, ha recitato anche con Matt Damon e Christian Bale in Les Mans.