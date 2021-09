Notte di follia a Roma: gli insulti poi la rissa. Trapper cacciato da tre discoteche

Quando si è più noti alla cronaca locale piuttosto che a quella musicale, e ci si definisce cantanti, è evidente che ci sia un problema. Il trapper Elia 17 Baby, già Elia di Genova, è un artista che a Roma fa più parlare per le sue intemperanze e gli atti illeciti che per altro. L'ultima sua esibizione è finita in rissa in un locale di Roma in zona villa Borghese ma già a marzo era finito sui giornali, dopo essere stato arrestato dalle forze dell'ordine, che nella sua abitazione avevano trovato armi e 1500 dosi di droga.

La serata di Elia 17 Baby, come racconta Il Messaggero, è iniziata in zona Mandrione a Roma, tra Tor Pignattara e Furio Camillo, periferia sud di Roma. Il pubblico presente per assistere al concerto di un altro trapper romano ha riferito che il giovane è arrivato al locale evidentemente eccitato. Salito sul palco, alcuni ragazzi presenti in sala hanno iniziato a provocare Elia 17 Baby con un lancio di cubetti di ghiaccio al quale il trapper ha risposto lanciando un posacenere. Per evitare che qualcuno si facesse male, la sicurezza ha deciso di intervenire per allontanare Elia 17 Baby, che si è lamentato sui social del trattamento subito, essendo lui un artista.

A quel punto, Elia 17 Baby è andato alla ricerca di un altro locale per far serata e dopo essere stato rimbalzato da un secondo locale è finito a villa Borghese, dalla parte opposta di Roma rispetto al Mandrione. Voleva tirare tardi con la sua comitiva ma, come riferisce Il Messaggero, " Elia è apparso ancora ipereccitato, tanto che in un video, condiviso sempre su Instagram, si offre di vendere pezzi (dosi di cocaina in bustine) al pubblico del locale ". Alcuni testimoni, quindi, avrebbero riferito di averlo visto maltrattare una sua amica e da quel momento è esploso il caos. Elia 17 Baby è finito in una rissa con un gruppo di spagnoli presenti nel locale, che per sua sfortuna erano tutti esperti di mma, un'arte marziale.