Roma, ghanese minaccia stranieri con coltello e aggredisce i carabinieri

Momenti di terrore e caos si sono vissuti mercoledì in viale Pretoriano, all'incrocio con piazza Sisto V, nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Un ghanese di 28 anni, per motivi ancora da chiarire, ha iniziato a minacciare un gruppo di stranieri con un coltello. Gli immigrati, per evitare problemi, si sono allontanati dalla zona dandosi alla fuga. Questo è stato solo il primo atto di una vicenda complicata che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Perché la tensione è salita alle stelle quando sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

I militari presenti nella zona hanno notato l’uomo armato e, così, sono prontamente intervenuti per fermarlo. L’africano, però, di farsi disarmare proprio non ne voleva sapere.

E così, in un crescendo di follia, lo straniero ha dato in escandescenza provando di tutto per evitare il fermo. In un primo momento l’immigrato ha dato filo da torcere ai militari dell’Arma riuscendo a contrastare l’azione dei carabinieri. Questi ultimi, con grande professionalità, sono riusciti a contenere la furia del’extracomunitario e a bloccarlo per, poi, condurlo in caserma.

Il giovane, racconta l'Agi, ha continuato ad inveire contro i militari. Non solo. Perché lo straniero ha anche provato a colpire gli uomini in divisa. Dopo essere stato nuovamente bloccato e messo in sicurezza, i carabinieri hanno chiamato un'ambulanza: lo straniero è stato, così, sottoposto a Tso, un Trattamento sanitario obbligatorio, e successivamente condotto e trattenuto presso l'ospedale Policlinico Umberto I.

Per lui i guai i non sono finiti qui. Il ghanese, infatti, è stato denunciato per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Il coltello che brandiva mentre si trovava in strada è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. I militari invieranno un'informativa su quanto accaduto all'autorità giudiziaria.