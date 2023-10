Sala festeggia 8.200 multe al giorno

«Tre milioni di multe negli ultimi 12 mesi». Dopo tre anni anni in trasferta all'Arena civica ieri la cerimonia per l'anniversario della Fondazione del Corpo della polizia locale è tornata in piazza Duomo e a sentire i dati delle contravvenzioni snocciolati dal comandante Marco Ciacci sembra la festa per le casse comunali più che dei vigili. Circa 250mila multe al mese, 8.219 al giorno. «Per garantire la sicurezza strada è fondamentale la prevenzione sulle più frequenti cause di incidente, velocità, distrazione, mancato rispetto del Codice della strada» sottolinea sul palco. In questi mesi «sono balzati all'onore della cronaca alcuni incidenti gravissimi e per questo dobbiamo alzare la guardia dei controlli e della prevenzione». Gli incidenti sulle strade milanesi sono stati circa 10.400 tra settembre 2022 e agosto 2023, il 90% dei pirati delle strada è stato individuato. Sui reati predatori come furti e rapine, c'è un «aumento del 180% dei risultati nei primi 6 mesi dell'anno rispetto al primo semestre 2022» ma i dati sembrano ancora bassini, da 26 arresti e fermi a 73.

Prima del giuramento dei nuovi ghisa - 179 agenti e 15 ufficiali - il sindaco Beppe Sala nel suo discorso avverte che «la qualità e i risultati del vostro lavoro saranno sempre davanti agli occhi dei milanesi, nel bene e nel male, e con la divisa che indossate siete l'immagine delle istituzioni nei quartieri. Ciò che avviene a Milano è sotto gli occhi di tutti: è giusto e inevitabile che sia così, visto il prestigio indiscusso di cui la città gode». Sembra parlare (anche) a se stesso. E infatti aggiunge che sono «i milanesi che si aspettano di più da tutti noi. Dico noi perché sono personalmente responsabile. La risposta non può che essere una sola: dedichiamo ancora più impegno, lavoriamo con una presenza ancora maggiore sul territorio». Martedì Sala ha tagliato il traguardo del secondo anno di mandato e il giorno prima ha deciso di dare un cambio di passo - e di immagine - sul tema sicurezza, arruolando come delegato l'ex Capo della polizia e prefetto di Roma Franco Gabrielli, un «commissariamento» dell'assessore Marco Granelli. Gabrielli e Granelli sono arrivati insieme ieri in piazza Duomo. E Sala ha annunciato anche dal palco la novità. «Milano è una città che si sta trasformando in fretta e questo porta anche situazioni difficili da gestire e da prevenire - la premessa -. È per questo obiettivo che abbiamo creato il Comitato per la sicurezza urbana e la coesione sociale, che mi risponde, e ringrazio Gabrielli per aver accettato di portare la sua esperienza al servizio della città. Non esistono ricette prestabilite e bacchette magiche: sperimentiamo nuove soluzioni per rendere la città più sicura». A margine aggiunge che «qualcuno può fare chiacchiere e illazioni sull'assessore ma Gabrielli ha un livello diverso da tutti noi, e Granelli è un ragazzo molto intelligente, sa che potrà imparare molto anche lui». Il nuovo delegato «sarà pienamente operativo dalla prossima settimana e lo vedo molto motivato».

Sugli agenti - saliti da 4 a sette - indagati per il caso della trans bloccata con manganellate vicino alla Bocconi a maggio Sala non ha voluto dire nulla, «non ho né voglio avere canale privilegiati rispetto alla procura. Accerteranno quello che c'è da accertare e non esprimo giudizi». Ciacci ha aggiunto che «il lavoro di strada è molto difficile e i nostri operatori sono esposti a dei grossi rischi. Se sbagli sono stati fatti, vedremo come andrà questo processo, se ci sarà e per chi, e poi faremo delle valutazioni. Ovviamente sarò vicino al mio personale che ogni giorno corre rischi, è difficile operare e ogni tanto si sbaglia ma testa alta e andare avanti».