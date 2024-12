Salvini sul nuovo sindaco. "Uno con la maiuscola"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Grazie di aver salvato l'Italia». «Difendere i confini non è reato». Cartelli e striscioni in via Dante per Matteo Salvini, viepremiere e ministro dei trasporti, appena assolto in primo grado nel processo Open arms. Il leader della Lega era atteso ieri pomeriggio in città a un incontro coi cittadini in pieno centro, tra spumante e panettoni per gli auguri di Natale. I cittadini l'hanno accolto cantando O mia bela Madunina. «Dopo tre anni è bello tornare a Milano da persona libera e non da potenziale, presunto delinquente, criminale e sequestratore - ha detto il vicepremier e leader del Carroccio - ci abbiamo messo tre anni, però abbiamo ribadito che difendere i confini e la patria, proteggere gli italiani, contrastare i trafficanti e gli scafisti, rimandare associazioni straniere nel loro Paese e i clandestini là da dove sono arrivati è legittimo, è un diritto e un dovere».

Tornando a Milano, il leader del Carroccio ha le idee molto chiare su quanto ci sia da fare in vista delle comunali del 2027. «Sicuramente non arriveremo all'ultimo momento e impreparati come accaduto l'ultima volta - ricorda -. Dopo Pisapia e Sala conto che Milano torni ad avere un Sindaco con la s maiuscola».

Così se qualche tempo fa il vicepremier aveva ribadito la sua contrarietà ad anticipare i nomi dei possibili cadidati su cui lavorare in vista delleelezioni del sindaco con oltre due anni di anticipo, ieri Salvini ha specificato che «stiamo già, come Lega, costruendo la squadra, il progetto, il programma, le donne e gli uomini candidati per le elezioni 2027 a Milano. Abbiamo già una parte della lista pronta - ha anticipato - anzi se qualche milanese che negli ultimi anni non si è fatto avanti vuole dare una mano, è il benvenuto».

Certo, è presto per avere una rosa di nomi o un programma ma per altri versi a fronte anche di alcune candidature uscite da Fdi che ha lanciato Maurizio Lupi, o per esempio di Forza Italia che ha proposto Letizia Moratti «ho già qualche idea su cui però prima voglio confrontarmi con gli alleati. Potrebbe essere sia un politico che un non politico - ha specificato Salvini che a sua volta ha fatto sapere di preferire un civico.