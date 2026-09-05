Folletto VK7s Titanium, l’arte di fare le pulizia

Per molte famiglie ci sono gli elettrodomestici e poi c’è il Folletto. Perché il sistema di pulizie rimasto ancorato al successo del porta a porta, quanto cattura poi non viene più lasciato. E se una volta i prodotti della Worwerk erano - per così dire - un po’ spartani, ecco invece che gli ultimi modelli hanno svoltato anche sul design.Tanto che il nuovo Folletto VK7s Titanium arriva con uno slogan ambizioso: “The Art of Clean”. Con l’obiettivo di diventare un vero e proprio pezzo di arredamento.

Una nuova identità cromatica

La superficie titanium del VK7s che dà il nome al modello non è un semplice trattamento del corpo macchina. Avvolge l’intero sistema - dagli accessori alle spazzole - nello stesso tono cromatica. Una scelta che vuole comunicare solidità e precisione, proprio come il metallo che richiama, per rendere il prodotto tanto bello da lasciare a vista quanto efficace nell’uso quotidiano.

Dietro il design, Folletto VK7s conferma tutto ciò che ha reso il marchio un punto di riferimento nel benessere domestico:

Tecnologia completamente senza filo

Motore fino a 400W in modalità Power Boost per le pulizie più impegnative

Autonomia fino a un’ora, sufficiente per affrontare anche le case più grandi

Livello sonoro di soli 78 dB, che lo rende silenzioso e discreto

Il manico rotante e il peso contenuto ne facilitano la maneggevolezza, mentre il display LED e l’app dedicata (disponibile per iOS e Android) lo trasformano in un sistema intelligente e capace di adattarsi alle abitudini di chi lo usa. Con la possibilità di monitorare in tempo reale lo stato del filtro (anzi, del Filtrello) e l’usura delle spazzole.

Più di un elettrodomestico

Come detto VK7s sta proprio non è un singolo apparecchio, ma un ecosistema di soluzioni pensate per ogni esigenza. Al centro c’è la spazzola elettrica multifunzione EB7s, capace di riconoscere automaticamente la superficie su cui si trova (ai pavimenti duri ai tappeti) e di regolare velocità e potenza di conseguenza, passando da una modalità all’altra in meno di un secondo.

Attorno a lei, una famiglia di accessori dedicati:

Pulilava SP7s che aspira e lava i pavimenti in un solo passaggio

Spazzola PB7s per una pulizia profonda di divani, poltrone e materassi

Libellula per tessuti e sedute in pelle

Tucano per fessure e superfici irregolari

Pellicano per gli interstizi più stretti

Il Filtrello: l’anima igienica del sistema

A tenere insieme il tutto c’è il Filtrello, il sacco del Folletto. Dotato di filtro HEPA, cattura il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, un livello di efficacia che ha valso al sistema la certificazione TÜV NORD come prodotto indicato per chi soffre di allergie.

Design pensato anche per l’ambiente

L’attenzione all’estetica di VK7s Titanium secondo Vorwerk vuole essere anche una scelta di sostenibilità concreta: il sistema è realizzato in materiali riciclabili al 100%, mentre il Filtrello è composto per oltre l’80% da materiali riciclati. Anche gli imballaggi, in cartone riciclato all’80%, seguono la stessa filosofia.

Con Folletto VK7s Titanium, la pulizia domestica insomma diventa un gesto quotidiano che mette insieme tecnologia, design e sostenibilità. Da qui la scelta dello slogan, perché anche tenere la casa in ordine in fondo può essere un’arte.