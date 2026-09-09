ECOVACS Deebot T90 Max e Deebot X12S: robot automatici per tutte le tasche

Il lancio di oggi dei nuovi prodotti ECOVACS affianca due serie di robot diverse per prezzo e posizionamento, ma accomunate dall’obiettivo di ridurre al minimo gli interventi manuali durante la pulizia della casa. Il T90 MAX punta sul rapporto tra dotazione e prezzo, mentre la serie X12S (declinata in due versioni) rappresenta la top di gamma e utilizza tutte le tecnologie più avanzate del marchio, compresa una soluzione che tratta le macchie prima del passaggio del rullo.

Ecovacs Ecovacs T90Max Pro Omni Omni

DEEBOT T90 MAX: funzioni da top di gamma a prezzo abbordabile

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI costa 499 euro, un prezzo che lo colloca in quella che potremmo definire la fascia “media” (medio/bassa se poi arriveranno delle promozioni nei prossimi mesi) per i robot che lavano, aspirano e hanno anche la stazione di ricarica e svuotamento.

Infatti qui ECOVACS dichiara una potenza massima di 40.000 Pa come i più recenti top di gamma, abbinadola alla tecnologia BLAST che genera a un flusso d’aria di 16,45 litri al secondo.

Per limitare l’accumulo di capelli sulla spazzola centrale, il T90 MAX utilizza il sistema ciclonico anti-aggrovigliamento ZeroTangle 4.0. Per il lavaggio troviamo invece OZMO ROLLER 3.0, con un rullo più lungo del 50% rispetto alla generazione precedente e un sistema di pulizia automatica tramite getti d’acqua sul rullo. Inoltre, quando il robot riconosce un tappeto, il rullo può sollevarsi automaticamente di 15 millimetri, evitando di bagnare i tessuti (ma non c’è lo “scudo protettivo” vero e proprio come nei modelli di fascia alta).

Bene anche la presenza del rullo estensibile con bordino protettivo per i mobili, anche qui una caratteristica da “top” messa su un prodotto da meno di 500 euro, e la navigazione è affidata a un sensore LiDAR dToF utilizzato per creare la mappa della nostra casa. Fatto questo, il compito di riconoscere gli oggetti passa a un sistema che sfrutta le telecamere e, quando vede un ostacolo, il robot “scavalca” fino a massimo 20 mm di altezza della soglia.

La stazione OMNI All-in-One è invece la casa del robot dove viene fatto il lavaggio finale del rullo e l’asciugatura. A 499 euro, il T90 MAX è praticamente un top di gamma di uno o due anni fa, con l’aggiornamento tecnologico del 2026 per le funzioni principali a un prezzo dimezzato.

DEEBOT X12S: per i più esigenti

Con la famiglia DEEBOT X12S, ECOVACS guarda alla fascia alta e non si risparmia nelle tecnologie utilizzate. La gamma comprende DEEBOT X12S PRO OMNI a 1.099 euro e DEEBOT X12S OmniCyclone a 1.299 euro. Entrambi utilizzano una batteria da 4.000 mAh, più piccola rispetto a quella del T90 MAX, ma compensano con la ricarica rapida che riduce il tempo necessario per recuperare energia.

La ricarica completa richiede circa 2,5 ore, ma il trucco è che in 3 minuti si recupera poco più del 10% della batteria e questi tre minuti sono “inclusi” nel ciclo di pulizia visto che il robot torna alla base ogni tot metri quadri per pulire il rullo e svuotare il serbatoio dell’acqua sporca. Insomma, si ricarica durante il pit-stop obbligatorio…

La novità più interessante è FocusJet, il sistema di pretrattamento delle macchie che risolve il problema del cibo secco “incrostato” sul pavimento: il robot individua lo sporco e spruzza sulla zona una soluzione detergente diluita che ammorbidisce ii residui prima del passaggio del rullo.

Il rullo è OZMO ROLLER 3.0 con TruEdge che si estende per pulire anche ai bordi mentre

Sul fronte dell’aspirazione, la scelta tecnica è diversa rispetto al T90 MAX. Il sistema BLAST raggiunge un flusso d’aria di 27 litri al secondo e una depressione massima di 27.000 Pa, con un nuovo motore Max da 53 AW. I soli Pascal, quindi, non raccontano tutto: ECOVACS punta anche sulla quantità d’aria movimentata per raccogliere lo sporco più voluminoso. Torna poi il sistema ZeroTangle 4.0, incaricato di ridurre l’accumulo di capelli sulla spazzola principale.

Per migliorare la mobilità, la gamma X12 aggiunge un sistema a quattro ruote motrici e il robot può superare singoli ostacoli fino a 25 mm di altezze o dislivelli consecutivi fino a 40 mm complessivi.

Il riconoscimento degli ostacoli, infine, è affidato ad AIVI 3D 4.0 che aggiunge l’intelligenza artificiale al rilevamento tridimensionale degli oggetti.

La differenza tra i due modelli riguarda la stazione: X12S PRO OMNI utilizza una base automatizzata tradizionale con sacchetto da 1,6 litri, mentre X12S OmniCyclone sceglie la stazione con serbatoio da svuotare manualmente. Quest’ultima costa 200 euro in più, ma elimina fino a 25 sacchetti in 5 anni (e la necessità di comprarli). La scelta dipende dalle esigenze: un allergico alla polvere, ad esempio, può preferire i sacchetti così da non entrare mai in contatto con la polvere nel serbatoio…