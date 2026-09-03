Dreame scommette sul calore: a IFA il vapore entra nei robot di casa

L’unto davanti ai fornelli è la sfida che i robot lavapavimenti e le scope lavapavimenti tradizionali faticano a vincere. A IFA 2026, però, Dreame punta a superare questo ostacolo con il vapore, non solo migliorando le scope a vapore già esistenti, ma integrando questa tecnologia anche sul classico robot aspirapolvere.o.

Il robot che si porta la caldaia dietro

La novità principale si chiama Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ed è il primo robot aspirapolvere che genera vapore a bordo. Come funziona? Il getto caldo ammorbidisce l’incrostazione, il robot ci passa sopra un attimo dopo e il rullo lavante porta via il residuo ormai sciolto.

Il rullo, a sua volta, viene costantemente lavato da sedici ugelli che lo bagnano in continuazione. L’acqua sporca viene raccolta in un serbatoio separato e portata poi alla base di svuotamento.

Trattandosi di un top di gamma, poi, ci sono anche dei miglioramenti alle tecnologie ormai sdoganate: il rullo si estende lateralmente fino a 8 cm per lavare ai bordi e il sistema di superamento degli ostacoli super soglie doppie fino a 10 cm (5 cm per lo scalino singolo)

A completare la dotazione c’è una potenza di aspirazione aumentata rispetto al modello dell’anno scorso, una copertura fisica che evita di bagnare i tappeti e la stazione che fa la pulizia finale del rullo a 100 gradi e lo asciuga con aria calda. Arriva in Italia a ottobre a 1.499 euro.

In cucina bastano due manici

Per chi ha già un robot funzionante e non vuole affrontare una nuova spesa per sostituirlo ci sono le lavapavimenti che utilizzano la stessa logica e possono essere affiancate al robot per una pulizia di fino semi-automatica. Dreame T16 Pro Steam combina il vapore ad alta pressione a 200 gradi e il lavaggio ad acqua calda a 90 gradi, tutto in un solo passaggio.

La T16 Pro Heat costa leggermente meno ma rinuncia al vapore e utilizza solo l’acqua calda con 30.000 Pa di aspirazione, un braccio estensibile che spinge il rullo negli angoli ciechi, una batteria removibile per non restare mai a secco a metà pulizia. C’è anche un sistema a doppio raschietto che taglia i capelli sul rullo evitando che si avvolgano

Tra le altre novità in mostra a Berlino ci sono Dreame T15 Pro Heat, modello che mantiene l’acqua calda per il lavaggio ma riduce il prezzo sotto ai 500 euro, la T14 Pro che regola da sola l’acqua e la potenza in base a quanto è sporco il pavimento, la T12 Pro con 25.000 Pa di aspirazione e la possibilità di essere utilizzata a 180 gradi per pulire facilmente sotto ai mobili e ai divani.

Prezzi e disponibilità

Il listino della nuova gamma, tra promozioni lancio e offerte, va dai 259 euro della T12 Pro ai 349 della T14 Pro, ai 449 della T15 Pro Heat. Servono però 549 euro per T16 Pro Heat ei 599 per T16 Pro Steam. Il robot Aqua20 costa 1.499 euro di listino.