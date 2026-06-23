SwitchBot al Prime Day: le offerte per rinnovare la casa smart

In occasione del Prime Day 2026, SwitchBot annuncia una serie di sconti e offerte disponibili direttamente su Amazon dal 23 al 26 giugno. Tra gli sconti più importanti ci sono quelli che superano il 50%, dimezzando il prezzo di alcuni prodotti anche sullo store ufficiale di SwitchBot..

Le altre offerte, dalla serratura smart alla cornice con AI

SwitchBot è arrivata oggi ad avere un catalogo di prodotti che praticamente trova posto in ogni stanza della casa per renderla più moderna, automatica e tecnologica. Partendo dall’ingresso c’è Lock Ultra Black Vision Combo, serratura smart per entrare in casa sfruttando il riconoscimento biometrico del volto. Il prezzo in sconto è di 229,99 euro (al posto del listino di 299,99 euro), con un risparmio del 23%.

Con Lock Ultra Vision Pro Combo, invece, si può sbloccare la porta anche utilizzando la scansione del palmo della mano: il prezzo scontato del 19% è di 259,99 euro.

Interessante anche l’offerta per il videocitofono smart che scende a soli 99,99 euro con uno sconto del 38%.

Entrando poi in casa, SwitchBot ha pensato ad arredare i muri con AI Art Frame, una cornice digitale che è più un quadro iper tecnologico (qui la nostra recensione). La versione da 7,3 pollici è in sconto a 109,99 euro. La versione da 13,3” costa 279,99 euro mentre quella da 31,5” è scontata a 1.199,99 euro, entrambe con un taglio di prezzo del 20%.

Interessante anche la promozione sulla lampada smart, una piantana controllabile nell’intensità luminosa e nei colori, a metà tra arredamento e funzionalità. Per il Prime Day lo sconto è quasi del 50% e il prezzo scende a 46,99 euro.

La cosa interessante dei prodotti per l’azienda, a differenza di altri brand, è l’attenzione di SwitchBot nel far interagire tra di loro i dispositivi della smart home.

Tramite app si possono infatti creare semplicemente automazioni così da far interagire i sensori con i vari prodotti: l’avvio del robot lavapavimenti, ad esempio, può comandare l’apertura delle tende per pulire meglio i bordi.

Oppure l’ingresso in casa con riconoscimento facciale può far avviare l’automazione accende le luci smart, attiva il circolatore d’aria, accende il climatizzatore e disattiva le videocamere.

Oltre alle offerte elencate, sullo store ufficiale SwitchBot su Amazon sono disponibili sconti anche per i prodotti citati negli esempi di cui sopra, tra cui l’hub per gestire le automazioni, il circolatore d’aria, la videocamera e via dicendo. Le offerte sono valide anche sul sito ufficiale di SwitchBot dove ci sono prodotti in esclusiva non disponibili su Amazon.

Le offerte con gli sconti maggiori

Oltre alle offerte sui prodotti più recenti, ci sono anche sconti importanti su quelli in commercio da più tempo, ma sempre attuali. Si parte dal robot lava e aspira pavimenti, SwitchBot S20. Il modello è il top di gamma dell’azienda, ma si differenzia per dimensioni più compatte rispetto a molti concorrenti, specie per la base, pur mantenendo il mocio a rullo che lava i pavimenti e che viene costantemente irrorato di acqua pulita e soluzione detergente, raccogliendo l’acqua sporca per poi scaricarla nel serbatoio della stazione di ricarica.

Per l’occasione del Prime Day, SwitchBot ha tagliato rispetto al listino, con uno sconto del 56% che porta il prezzo dell’S20 da 799,99 euro a 349,99 euro.

L’altro prodotto proposto in sconto di oltre metà prezzo è SwitchBot Air Purifier, un purificatore d’aria che passa da 239,99 euro di listino a 109,99 euro con l’offerta.

In questo caso il taglio è del 54% e lo sconto rende il prodotto particolarmente interessante perché integra un purificatore smart (controllabile anche tramite app) che diventa anche oggetto d’arredamento con un piccolo tavolino e una luce led integrata.