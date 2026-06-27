Il nuovo lusso in giardino è il silenzio, i robot tosaerba con tecnologia automotive

Con l’arrivo della bella stagione, i quartieri residenziali si animano e, specie nei weekend, viene voglia di passare più tempo in giardino. Il risveglio della natura viene però disturbato da un altro appuntamento fisso: il fastidioso rumore dei tosaerba che, spesso ancora alimentati a benzina, trasformano il fine settimana in una guerra acustica tra vicini.

Il prato va seguito, tagliato e mantenuto in ordine e per anni la soluzione è stata o delegare, affidandosi a un giardiniere oppure ritagliandosi direttamente un paio d’ore, spesso nel weekend.

Oggi però sta arrivando una nuova generazione di robot tagliaerba che cambia la manutenzione degli esterni, esattamente come abbiamo già iniziato a delegare ai robot la pulizia degli interni….

Le tecnologie delle auto arrivano sui robot da giardino

Non si tratta più del vecchio robot da installare con il filo perimetrale e da sorvegliare affinché non faccia danni agli arredi da giardino, ma di macchine intelligenti dotate di sensori, visione artificiale, LiDAR, trazione integrale e capacità di orientarsi. In pratica le tecnologie che utilizzano anche le auto… solo su scala miniaturizzata.

Il vero salto di qualità nella categoria è arrivato proprio grazie all’integrazione dei sensori e della visione computerizzata, gli occhi e le orecchie di questa nuova generazione di tosaerba. Oggi, infatti, i robot tagliaerba hanno più autonomia, riconoscono oggetti e ostacoli, mappano le zone del giardino e si orientano senza aver bisogno di recinti da installare.

MOVA, ad esempio, con LiDAX Ultra e ViAX, porta nel giardino la stessa logica già vista nella smart home con i robot aspirapolvere e lavapavimenti: mappatura intelligente, navigazione senza filo perimetrale e sensori capaci di leggere l’ambiente.

Il prato non deve più essere preparato per il robot, è il robot che deve capire il prato. Un vantaggio non indifferente per chi vive in una villetta con aiuole, vialetti, zone d’ombra, alberi (con le relative radici), giochi dei bambini, arredi da esterno che cambiano posizione durante la stagione o animali domestici.

Anche Mammotion si ispira al mondo delle auto con LUBA 3 AWD, il robot per chi ha superfici importanti, pendenze e prati articolati. La trazione integrale, il sistema di posizionamento evoluto e la capacità di lavorare senza il classico filo perimetrale lo rendono adatto a giardini veri, quelli vissuti e non da “catalogo”.

YUKA mini 2, sempre di Mammotion, interpreta la stessa idea in formato più compatto: meno scenografico, più urbano, perfetto per villette a schiera, giardini di dimensioni medie e spazi curati dove serve precisione più che forza bruta e dove il giardino è, solitamente, più piccolo e regolare.

Segway, con Navimow X4, porta nel giardino una firma ormai riconoscibile: quella della mobilità personale applicata alla cura esterna della casa. Qui il robot tagliaerba non è pensato solo come accessorio, ma come macchina autonoma da esterno, capace di gestire superfici più importanti e di muoversi con una logica molto più vicina a quella di un veicolo intelligente che a quella di un semplice rasaerba automatico. Per chi ha una villa, una seconda casa o un giardino ampio, il fascino è evidente: meno interventi manuali, meno rumore, meno manutenzione percepita.

La smart home sarà il lusso del futuro?

Una casa davvero premium è quella che funziona bene senza chiedere attenzione continua. Le luci si regolano da sole, la climatizzazione anticipa le abitudini, l’impianto fotovoltaico ottimizza i consumi, le telecamere sorvegliano senza essere invadenti. Il giardino, fino a ieri, era rimasto un po’ analogico. Oggi, invece, i prodotti automatici hanno finalmente raggiunto la maturità.

E poi c’è il tema del silenzio: il rumore del motore a scoppio nel weekend è una delle ultime intrusioni meccaniche rimaste nella quiete residenziale. Sostituirlo con un robot elettrico che lavora in modo regolare, spesso a orari programmati e con un impatto acustico molto più contenuto, cambia la qualità della vita. Addio sguardi contrariati dei vicini, addio odori.

In una villetta a schiera, dove il confine tra privacy e vicinato è sottile, il robot tagliaerba diventa quasi un gesto di cortesia. Il prato resta curato senza imporre agli altri il proprio momento di manutenzione. In una villa più isolata, invece, diventa uno strumento quasi cosmetico: l’erba non cresce fino al giorno del taglio, ma viene mantenuta a un livello costante, come una barba curata quotidianamente senza lasciarsi andare a uno stile trasandato.

Naturalmente questi robot non sono tutti uguali. I modelli più evoluti, come MOVA LiDAX Ultra, Mammotion LUBA 3 AWD e Segway Navimow X4, guardano a un pubblico che cerca un sistema affidabile, capace di gestire giardini dalla complessità maggiore.

Le versioni più compatte, come MOVA ViAX o Mammotion YUKA mini 2, sono invece interessanti per chi vuole entrare in questo mondo senza avere necessariamente un parco enorme da gestire.