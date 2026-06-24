Roborock Qrevo Curv 2 Flow, il robot con lavaggio a rullo in sconto per il Prime Day

Torna l'estate, tornano i Prime Day di Amazon ed è il momento giusto per acquistare dispositivi che possano semplificarci la vita. Come ad esempio un robot lavaspira che, grazie alla sua base di ricarica in grado di occuparsi autonomamente della manutenzione ordinaria, riesce a toglierci l'incombenza delle pulizie.

Tra le offerte più interessanti c'è un prodotto che abbiamo testato solo qualche mese fa, il Roborock Qrevo Curv 2 Flow, robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia medio-alta che - primo della gamma dell'azienda cinese ad essere commercializzato in Italia - usa un rullo motorizzato al posto dei tradizionali moci rotanti.

Fino al 26 giugno, il dispositivo è disponibile su Amazon al prezzo di 599 euro, con un taglio netto di ben 300 euro rispetto al prezzo consigliato al pubblico. Una cifra sicuramente interessante per il tipo di prodotto.

Come funziona il rullo motorizzato (e autopulente) con sistema SpiraFlow

Il punto di forza del Qrevo Curv 2 Flow è sicuramente il rullo motorizzato da 27 cm che sostituisce i classici mop a cui siamo ormai abituati e che - grazie al sistema brevettato SpiraFlow - viene igienizzato costantemente con acqua calda mentre il robot passa sul pavimento (e non solo quando torna alla base), garantendo così una maggiore igiene.

Un raschietto integrato, infatti, "strizza" la microfibra del rullo eliminando immediatamente acqua sporca e residui mentre un getto bagna nuovamente la superficie che andrà a contatto con il pavimento. Non solo: un braccetto estensibile è in grado di schiacciarlo verso il basso per rimuovere le macchie più ostinate (proprio come faremmo passando lo straccio a mano), di sollevarlo quando viene rilevato un tappeto o di spostarlo verso l'esterno per raggiungere meglio bordi e battiscopa.

La navigazione precisa e la gestione smart dei tappeti

Uno dei dettagli più interessanti del robot è sicuramente la gestione dello spazio e il riconoscimento degli ostacoli. La navigazione è precisa grazie alla torretta LiDAR (la stessa tecnologia usata per la guida autonoma delle auto, per intenderci). Un faro Led frontale garantisce inoltre accuratezza persino al buio. Durante il nostro test, il Curv 2 Flow non si è fermato nemmeno davanti a giocattoli e cavetti lasciati sul pavimento.

Non solo. I sensori di cui è dotato permettono persino di riconoscere la presenza di un tappeto. In tal caso, il dispositivo solleva il rullo di 1,5 centimetri e lo copre con uno "scudo", una protezione ermetica che impedisce all'acqua di gocciolare e bagnare la superficie. Contemporaneamente viene attivata l'aspirazione profonda per raccogliere bene lo sporco anche sui tappeti a pelo lungo e senza rovinare nemmeno le superfici più delicate.

Una stazione di ricarica che fa tutto da sola

A completare il tutto c'è la docking station che si occupa della gestione del robot dopo il ciclo di lavoro. Oltre alla ricarica e allo svuotamento automatico del contenitore della polvere, la base esegue da sola la manutenzione ordinaria del rullo, che verrà lavato con acqua calda a 75°C - abbastanza per sciogliere i grassi e sanificarlo - e asciugato con aria a 55°C per prevenire la proliferazione di muffe e lo sviluppo di cattivi odori.

A noi resterà solo il compito di svuotare l'acqua sporca, aggiungere quella pulita e - molto più raramente - cambiare il sacchetto del residuo secco e pulire la vaschetta dove viene lavato il rullo. L'applicazione, completamente in italiano, ci permetterà di automatizzare totalmente le pulizie e ci ricorderà quando è necessario intervenire.

Il nostro verdetto

Alla prova dei fatti, il Roborock Qrevo Curv 2 Flow è un interessante alleato nella gestione della casa, pur con qualche compromesso. Tra i pregi, oltre all'efficacia del rullo, anche la navigazione precisa, capace di evitare ostacoli e cavi anche al buio, e la manutenzione ridotta al minimo. Di contro, la torretta LiDAR porta l'altezza a 12 centimetri, impedendogli di passare sotto i mobili più bassi, mentre negli angoli stretti rimane un piccolo gap non raggiunto dal braccetto. Per chi cerca la massima pulizia, i vantaggi superano comunque i limiti.

La promozione per i lettori del Giornale

Vi ricordiamo che il dispositivo è in promozione per il Prime Day a 599 euro, a cui si aggiunge un coupon da 50 euro di Amazon che porta a risparmiare fino a 350 euro sul prezzo di listino.

I lettori del Giornale possono approfittare