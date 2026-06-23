SwitchBot sconta il suo ventilatore smart con batteria integrata, l’offerta per il Prime Day

SwitchBot Standing Circulator Fan, il ventilatore a piantana smart, scende a €84,99 su Amazon Italia durante il Prime Day 2026 dal 23 al 26 giugno. Lo sconto è del 15% rispetto al prezzo base di €99,99, una cifra comunque interessante che permette di risparmiare su un prodotto lanciato da poco tempo.

Quello che distingue questo modello rispetto a un ventilatore tradizionale è la batteria integrata da 2400 mAh: non serve una presa vicino a dove si vuole usarlo, e questo amplia le possibilità di utilizzo.

Per le serate più calde, ad esempio, può essere una soluzione per godersi il giardino o il terrazzo e avere comunque un sollievo dalla calura estiva.

In casa non occupa una presa, se non quando lo si ricarica, e può essere spostato anche là dove il cavo non arriverebbe senza prolunghe.

La ricarica avviene tramite USB-C o tramite cavo AC standard (100-240V) e l'autonomia dichiarata arriva a 28 ore nella modalità “Baby”, quella più silenziosa che, con soli 22 dB di emissioni sonore, è pensata per non disturbare i più piccoli durante il sonno. Nella modalità normale, invece, l’autonomia scende a circa 12 ore.

La struttura è modulare e questo lo rende sia un ventilatore da tavolo da 47,3 centimetri, sia un ventilatore da terra con un’asta (73,6 cm), sia un modello più alto aggiungendo la seconda asta (100 cm).

Dall'app SwitchBot si può regolare la velocità dall’1 al 100%, con possibilità di impostare timer e programmare l'accensione.

Inoltre il ventilatore smart supporta Alexa e Google Home per il controllo con la voce.

Per tutte le altre offerte di SwitchBot, è disponibile lo store ufficiale su Amazon e il sito ufficiale SwitchBot con prodotti esclusivi e sconti fino al 50%.