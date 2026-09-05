“Faremo del male a te e tuo figlio”: le minacce a Fabrizio Corona

Un agguato in piena regola ma la polizia era appostata pronta a intervenire. Se l’è vista brutta l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che ha subìto minacce di vita dirette al figlio Carlos, 24 anni, ma anche a lui stesso.

Cosa è successo

Stavolta è Corona ad andare in Questura a denunciare l’accaduto. Sul proprio smartphone ha ricevuto alcuni messaggi da due conoscenti del figlio i quali chiedevano di incontrarsi per avere 500 euro in contanti. Subito. “Altrimenti faremo del male a te e tuo figlio”, è il contenuto del messaggio fatto leggere alle forze dell’ordine.

L’appuntamento, poi l’aggressione

Una volta andato dalla polizia, Corona ha spiegato quale fosse il luogo dell’incontro indicato nella zona di Città Studi a Milano. La pattuglia segue l’ex paparazzo là dove dovrà vedersi con gli estorsori ma senza dare nell’occhio, parcheggiando a debita distanza. Una volta riconosciuto il Suv di Corona, ecco che improvvisamente due persone già appostate si scagliano contro la sua auto a colpi di catena riuscendo a spaccare il parabrezza.

È a quel punto che la polizia interviene riuscendo a bloccare uno dei due che, fisicamente, ha compiuto il gesto. Le due persone fermate hanno 24 e 20 anni: come riportato da MilanoToday, il 20enne milanese sarebbe il figlio di un noto giornalista.

Anche dopo gli accertamenti del caso restano da capire le cause per le minacce a Corona, considerando anche che i due aggressori conoscevano il figlio Carlos. Il 20enne ha subìto una denuncia, il suo appartamento è stato successivamente perquisito dalle forze dell’ordine ma non sono state trovate armi.

Si tratta di un periodo certamente complicato, per Fabrizio Corona, alle prese anche con la diatriba con Belen Rodriguez dopo la diffusione, sul canale Falsissimo, di accuse riguardanti la vita privata della showgirl argentina.