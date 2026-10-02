Festa dei nonni, Meloni sui social: “Parte fondamentale delle nostre radici e della nostra storia”

“Ci sono persone che ci accompagnano per tutta la vita. Anche quando non ci sono più. Sono nelle parole che usiamo, nei gesti che ripetiamo a volte senza accorgercene, nei ricordi che tornano alla mente nei momenti più importanti. Restano in quello che ci hanno insegnato con il loro amore, il loro esempio e i loro racconti. I nonni sono questo: parte fondamentale delle nostre radici, della nostra storia e di ciò che siamo diventati”. Così, via social, la premier Giorgia Meloni ha augurato “buona Festa dei Nonni”.

“A tutti i nonni d’Italia, a quelli che abbiamo ancora la fortuna di poter abbracciare e a quelli che continuiamo a sentire accanto a noi, per sempre”, ha aggiunto.

Una festa, quella dei nonni, che ricorre il 2 ottobre e che è stata celebrata via social anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Ai nonni, custodi della memoria, delle tradizioni e degli affetti più autentici, va oggi il nostro pensiero e il nostro sincero ringraziamento. Con la loro presenza, la loro esperienza e il loro amore sono un riferimento prezioso per le famiglie e per le nuove generazioni. La Festa dei Nonni è l’occasione per ricordare quanto il loro ruolo sia importante nella nostra società e quanto siano insostituibili nel trasmettere valori, racconti e insegnamenti che uniscono le generazioni. A tutti i nonni i più sinceri auguri”, ha scritto su Facebook.