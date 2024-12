Soweto in scena, il potere del gospel africano

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva al Teatro Arcimboldi il Soweto Gospel Choir, uno dei più importanti cori gospel al mondo. Un complesso vocale fondato nel 2003 per celebrare l'unicità e la potenza ispiratrice della musica gospel africana; vincitore di tre Grammy Award (l'ultimo nel 2019 per il Best World Music Album con «Freedom») e riconosciuto tra i più importanti cori gospel e gruppi di world music. Il Soweto è in viaggio con «Hope», il nuovo tour mondiale.

Il «live» delle voci del Soweto ora è incentrato sulle canzoni natalizie della tradizione gospel; prevede pure un programma di canzoni che hanno ispirato la Rainbow Nation e un omaggio a leggendari artisti statunitensi, quali Billie Holiday, Aretha Franklin e Otis Redding. Prodotta da VignaPR, la tournée farà solo quattro tappe, in Italia: stasera al Tam (ore 21) giovedì al Teatro Verdi di Firenze, venerdì alla Prealpi SanBiagio Arena di Conegliano (ex Zoppas Arena) e, infine, domenica all'Auditorium della Conciliazione, a Roma.

Composto dai migliori artisti in Sud Africa, il Soweto è l'esempio di cosa esprima il potere del gospel africano. La musica e le performance di questo gruppo sono state apprezzate nel corso degli anni da molte star, che lo hanno chiamato più volte a collaborare: da Aretha Franklin agli U2, passando per Stevie Wonder, Robert Plant, Celine Dion, i Red Hot Chili Peppers e Ben Harper. Questo ensemble vocale, che si esibisce in sei delle undici lingue sudafricane, combina il gospel tribale, tradizionale, africano e occidentale. E, in un alternarsi di ritmi e armonie, attraverso la forza del canto a cappella, esprimerà le speranze del Sudafrica e i sentimenti di un popolo.

«I membri

del Soweto Gospel Choir sono entusiasti di tornare in Italia - ha detto il produttore Andrew Kay - Il gruppo vocale continua a ispirare i fan in tutto il mondo e la reazione del pubblico qui è sempre stata indimenticabile».