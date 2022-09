"I reali? Stupratori e organizzatori di orge". Bufera su Attilio Romita al Gf Vip

Mentre i sudditi ancora piangono la scomparsa della regina Elisabetta II, nella casa del Grande fratello vip Attilio Romita ha semitano il panico parlando proprio della famiglia reale. Ma i termini utilizzati dal giornalista televisivo sono stati così duri e forti da costringere la regia del programma a disattivare l'audio e a cambiare inquadratura. Il video delle dichiarazioni di Romita, però, è diventato virale sul web e i commenti all'accaduto si sono sprecati.

Attilio Romita, popolare mezzobusto del Tg1, ha fatto il suo ingresso al Gf Vip lunedì sera nel corso della prima diretta della nuova edizione del reality. Il popolo dei social lo ha immediatamente ribattezzato il "comodino" della Casa (soprannome che nella passata stagione spettò all'ex tronista di Uomini e donne Andrea Zelletta) prevedendo una sua scarsa partecipazione alle dinamiche del Gf Vip. E invece Romita si è messo subito in mostra, rilasciando dichiarazioni al quanto forti sulla Royal Family, proprio nei giorni in cui il dolore per la morte della Sovrana è ancora forte.

Le pesanti dichiarazioni sui reali

Il giornalista ha espresso la sua opinione sulla Corona inglese utilizzando parole forti, che non sono sfuggite all'orecchio attento della regia e dei telespettatori. " Come si può essere innamorati e devoti alla Regina che era la più grande nemica di Lady Diana", ha domandato Attilio Romita a alcuni gieffini, che si trovavano con lui in giardino per chiacchierare dell'attualità. Patrizia Rossetti è intervenuta per prendere le distanze dalla parola "devozione", ma il mezzobusto del Tg1 ha proseguito: "Devozione per una famiglia reale nella quale ci sono, vediamo....stupratori, organizzatori di orge...." . A quel punto la regia ha staccato l'audio delle riprese e ha cambiato inquadratura, sorvolando sulle ulteriori dichiarazioni.

Romita su Giucas Casella: "Vecchio bavoso"

Il video delle sue parole ha fatto il giro del web in brevissimo tempo e qualcuno ha ironizzato sulle possibili ripercussioni: " Attilio ti paghiamo noi gli avvocati ". Poco dopo Romita si è reso protagonista di un altro episodio simile, utilizzando parole al vetriolo contro Giucas Casella per un fatto avvenuto nella passata edizione del reality. " Faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani.... una cosa viscida. Brutta di questo vecchio bavoso... ", ha detto il giornalista mentre parlava con un'altra concorrente. Dichiarazioni che potrebbero portarlo subito a un faccia a faccia con il prestigiatore.

