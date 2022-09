Elenoire Ferruzzi, social scatenati: lo sponsor, il tapis roulant e il clistere

Per il popolo del web Elenoire Ferruzzi è la rivelazione del Grande fratello vip 7. Anche se non sono trascorse neppure quarantotto ore dall'inizio del reality, l'icona trans è già un fenomeno social. Le sue espressioni, le sue battute e i comportamenti tenuti fino a ora nella Casa sono già diventati materiale audio e video da dare in pasto ai social.

Il filmato della prima gaffe di Elenoire Ferruzzi al Gf vip è già diventato virale su internet e coinvolge uno degli sponsor della trasmissione. L'artista transgender stava parlando con Ginevra Lamborghini e Amaurys Pérez e ha commentato con disgusto il dessert in preparazione: "Questo sarebbe un gelato? Sembra vomito...", ha detto la Ferruzzi, coprendosi la bocca e allontanandosi dalla scena dopo essersi accorta di avere criticato uno degli sponsor del reality.

Dalle sue lunghissime unghie al caso della bestemmia, che l'ha vista involontariamente coinvolta nelle scorse ore, Elenoire Ferruzzi domina la scena social. Tra i video più commentati e visti sul web c'è quello in cui l'icona trans suggerisce all'influencer Antonella Fiordelisi di ricorre a un rimedio sicuro per liberarsi della fastidiosa costipazione: " Ci vuole un clistere... ti aiuta ".

Meme e social network

Se per molti lei rappresenta la mina vagante del programma, per altri Elenorie Ferruzzi è la vincitrice morale del reality anche se siamo solo alle battute iniziali. Sono decine i video che la vedono protagonista su Twitter e Instagram, commentati e ricondivisi dal migliaia di utenti. Come quello con Alberto De Pisis, ex di Taylor Mega, nel giardino della Casa. L'artista transgender sta provando il tapis roulant messo a disposizione dei gieffini dalla produzione per allenarsi e, con vestito lungo e tacchi a spillo, simula una camminata a passo svelto, incitando Alberto a aumentare al massimo l'andatura a suon di risate e ironia. I meme su di lei si precano e siamo sicuri che l'attenzione su di lei rimarrà alta per le prossime settimane.

LA SUA FACCIA QUANDO SI È RICORDATA CHE STAVA PARANDO DI UNO SPONSOR DEL PROGRAMMA #GFVIP pic.twitter.com/XClpy9INIE — trashtvstellare (@tvstellare) September 20, 2022