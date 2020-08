Autunno a tutto Stones tra nuovo album e rarità

Mentre sono in attesa dell'annunciato nuovo album dei Rolling Stones, i fan, alla fine delle vacanze, potranno godersi un'altra chicca, il cofanetto Steel Wheels Live: Atlantic City, New Jersey, ricco di pathos e di sorprese. L'album esce in numerose versioni... Le più interessanti sono quelle in due cd più dvd e blu ray e quella in quattro vinili colorati.

Si tratta di un concerto inedito del 1989 al Convention Center di Atlantic City, una delle date che chiusero la parte nordamericana del tour «Steel Wheels», che aveva riportato gli Stones negli Usa, da dove mancavano dal 1981. È anche l'ultima tournée che vede al basso Bill Wyman, prima della sua svolta jazzy. Gli Stones tennero tre concerti ad Atlantic City quel freddo dicembre, e questo è - secondo loro - il più riuscito. Poi sarebbero partiti per il Giappone e avrebbero inaugurato immediatamente l'Urban Jungle Tour. Un periodo di grande ispirazione e fatica per la band, e quindi grande rock blues a tutto spiano Ci sono 28 brani, ma la curiosità è il cd extra Rare Reels, contenente 5 brani rari ed eseguiti pochissimo nei loro concerti e il dvd che contiene un concerto giapponese al Tokyo Dome del 1970.

È un concerto del tutto inedito, e non è (lo diciamo per i superfan) lo stesso pubblicato nella serie From The Vault. «Non pubblicherei nulla che non sia più che sorprendente» ha detto Mick Jagger di questa pubblicazione, e questo la dice molto lunga sulla qualità del prodotto. Ma non è tutto; lungo il percorso del cd - che spazia dai brani storici come Satisfaction o You Can't Always Get What You Want o Start Me Up, ci sono i brani di Steel Wheel e ospiti come Axl Rose e Izzy Stradlin dei Guns N' Roses in Salt of the Earth, Eric Clapton nel bluesone di Willie Dixon Little red Rooster, e ancora Clapton con il vecchio leone John Lee Hooker in una tiratissima Boogie Chillen del vecchio leone Hooker. Insomma tanta carne al fuoco (le versioni di Brown Sugar e Sympathy for the Devil si ascoltano sempre con emozione e piacere) in attesa del tanto atteso ritorno e del nuovo parto.

Quasi in contemporanea arriva la ristampa di Goats Head Soup, uno degli album storici dei Rolling Stones, uscito originariamente nel 1973.

I due box set e le doppie edizioni deluxe (2CD e 2LP) includeranno dieci bonus track, con versioni alternative, outtakes e tre tracce inedite. I fan degli Stones saranno sicuramente entusiasti dell'inclusione, nei box set e nelle due edizioni deluxe, dell'inedita Scarlet, dove è riconoscibilissima la chitarra di Jimmy Page, e di altre due canzoni inedite, Criss Cross e All The Rage. In Scarlet oltre a Jimmy Page, ospite al fianco di Mick & Keith, c'è al basso Rick Grech già membro di Family, Blind Faith e Traffic.

Tra le bonus track ci sono brani come 100 Years Ago e Hide Your Love, con i missaggi inediti a cura degli stessi Stones insieme all'acclamato produttore Glyn Johns.

Ma la vera ragione d'acquisto è un'altra: i due cofanetti di Goats Head Soup includeranno inoltre Brussels Affair, l'album live con 15 tracce registrato durante un memorabile show in Belgio nell'autunno 1973. Un disco molto ricercato, mixato da Bob Clearmountain, precedentemente disponibile (a prezzi stellari) solo nella serie di registrazioni dal vivo «official bootleg» dei Rolling Stones. Per molti fan, è il miglior disco dal vivo degli Stones, complice la qualità della registrazione e soprattuto l'incredibile prestazione di Mick Taylor, all'epoca chitarra solista della band.

Gli Stones, insomma, battono tre colpi e belli forti. La pensione può attendere.