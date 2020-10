"Beata te che puoi permetterti queste cose…" Nuova bufera su Sonia Bruganelli

Il mondo dei social pare essere assolutamente impetuoso nei riguardi di Sonia Bruganelli. Ancora una volta, la moglie di Paolo Bonolis finisce nel mirino dei suoi utenti per una foto che, di recente, ha pubblicato su Instagram. Lei che di professione è imprenditrice e cura i casting per il programma di Avanti un altro, per uno scatto innocente si è trovata nel bel mezzo di una guerra, in un fuoco incrociato fra detrattori e ammiratori. E non è la prima volta che lady Bonolis si trova in una situazione del genere. Da mesi, quasi tutte le foto che pubblica sui social, finiscono nel mirino degli hater. Che sia per una mascherina personalizzata, per una distanza di sicurezza non rispettata, o per una borsa fin troppo costosa, la Bruganelli non ha di certo trovato nei social un mondo che la accoglie a braccia aperte.

Nel mirino? Sono fine un paio di scarpe con un tacco vertiginoso. Sonia, si sa, è molto vanitosa. È attenta alla mode del momento, e piace mettere in mostra i suoi acquisti. Come quel paio di scarpe bianche (bellissime) che ha messo in mostra su Instagram. Un accessorio che esalta la sua bellezza, ma che non è affatto piaciuto ai suo detrattori. Una volta che la foto è stata pubblicata, è scattata la polemica. "Che bello che sarebbe potersi permettere queste scarpe", scrive un utente. "Beata te che puoi permetterti un abbigliamento così costoso. Invece, io purtroppo, non posso che andare al mercatino per elemosinare qualcosa", tuona un altro fan di Sonia Bruganelli. "Ma riesci a camminare?", ironizza un follower. "Sei sempre la solita. Queste foto sono adatte a una persona ignorante come te. Invece di postare le foto delle tue scarpe pensa a portare tuo figlio da un buon dietologo. Ne ha proprio bisogno", commenta un fan con un tono decisamente accusatorio. "Vedo che ti diverti con poco". E poi: "Questa per te è cultura?"

Per fortuna, tra quei commenti al veleno, Sonia Bruganelli riceve molti apprezzanti. Sia da amici che da semplici conoscenti. C’è chi vorrebbe indossare quel paio di scarpe, chi le fa i complimenti per la foto e il portamento, e chi si limita a lasciare una emoticon a forma di cuore. La vita di Lady Bonolis è questa: odio e amore da parte dei follower. Forse, anche alla Bruganelli comincia a piacere questo gioco.