"Ma vivi in un bunker?". La moglie di Bonolis agita gli animi

I social network? Per Sonia Bruganelli sono un mondo difficile. La moglie di Paolo Bonolis finisce nel mirino degli hater tutte le volte che pubblica un contenuto sul suo profilo Instagram. Basta una semplice foto, un selfie o qualsiasi altra cosa per scatenare un vero e proprio putiferio. Una pioggia di commenti al veleno che si ripete quasi ciclicamente, e che si è accentuata nel periodo post lockdown. E tante sono le critiche che lady Bonolis ha ricevuto negli ultimi periodi. Come quelle per una borsa firmata, per una serata in un ristorante molto costoso oppure come i commenti pungenti per un distanziamento mai rispettato. Questa volta a far infuriare la rete è una foto di qualche giorno fa che la Bruganelli ha voluto condividere con i suoi utenti.

Lo scatto è molto semplice ma ha scatenato comunque una lunga scia di polemiche. Nella foto incriminata si vede Sonia stesa sul letto di casa, pronta a rilassarsi dopo un’altra e difficile giornata di lavoro. Questa volta non si vede il suo viso, ma solo le gambe e una parte della stanza da letto. La foto risale a venerdì, ma ancora oggi è una fra le più commentate della settimana, perché per un assurdo motivo, non è proprio andata giù ai suoi utenti. "Ma vivi in un magazzino, per caso?", si domanda un utente. "Che cosa brutta quel marchio di Chanel appeso al muro. Sei sempre la solita", aggiunge un altro. "Hai una stanza da letto molto strana. Sembra un bunker", chiosa un follower della Bruganelli. "Un pigiama migliore non lo potevi scegliere? Ti stai preparando per il carcere?", ironizza un fan. "Qui si soffre di insonnia e tu invece ostenti il tuo lusso. Non ho parole", scrive un utente molto indignato. E ancora: "Cosa speri di ottenere con questa foto?"

Sonia Bruganelli, anche questa volta, preferisce non controbattere alle accuse. Resta lì, nel suo mondo dorato, senza rispondere a tutte le critiche ricevute. Per fortuna, tra i tanti commenti negativi, se ne leggono di molti decisamente più affettuosi. C’è chi augura una dolce notte a lady Bonolis, chi le chiede del programma di Canale 5, e chi le fa complimenti per i piedi. Non ci sono mezze misure. È un periodo molto difficile per la Bruganelli. Attualmente con la sua società di produzione sta ultimando i casting di Avanti un altro.