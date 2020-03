L'indiscrezione: "Camilla veglia sul principe Carlo ma è preoccupata per la sua salute"

La situazione nel Regno Unito è in continuo movimento. La notizia del contagio da parte del Principe Carlo ha scosso nelle fondamenta la calma apparente di tutta la famiglia reale. Con il virus che continua a dilagare a Londra e in tutto il resto del Paese, ora la paura serpeggia anche tra le mura di palazzo mettendo in serio pericolo l’incolumità dei Windsor. Il contagio pare essere circoscritto e non avrebbe fatto altri danni in famiglia, ma tutti conosciamo le insidie del coronavirus. Quindi ognuno può essere a rischio. Sulla questione del principe Carlo che è esplosa con veemenza ad inizio settimana, ha preso la parola una fonte interna di palazzo. E tra le pagine di People ha cercato di rassicurare tutti sulle condizioni di salute del figlio di Elisabetta. La salute di Carlo è stabile, ha avuto solo dei lievi sintomi. Ha scelto di sottoporsi al tampone per "l’incolumità delle persone a lui care". Ma non è finita qui.

Ora è in quarantena nella sua dimora del Galles e, per fortuna, può contare sulle attenzioni di Camilla. La Duchessa di Cornovaglia che, stranamente, non è stata contagiata (almeno per ora) pare che sia una vera e propria ancora di salvezza per il Principe. Non può stare a contatto con il marito ma resta comunque una fonte inesauribile di coraggio e di buona speranza. "Camilla è molto preoccupata per la salute del Principe –esordisce la gola profonda-. Resta comunque molto ottimista sulla questione. È consapevole del pericolo, ma cerca di infondere coraggio a se stessa e al marito. Anzi, Camilla ha affermato che Carlo in questi giorni non ha perso la sua dose di buon umore".

E a dirla tutta, forse è l’unico modo per fronteggiare l’emergenza sanitaria che sta strozzando tutto il mondo. A Londra la situazione è critica ma, come in molti altri paesi, si stringono i denti. Per fortuna, prima ancora che il Principe Carlo risultasse positivo, tutta la royal family aveva già annullato gli impegni e si era già isolata in quarantena. La Regina è a palazzo, mentre William è in isolamento ad Anner Hall.

"Carlo è monitorato e per ora sta bene", continua la fonte. "Camilla è in apprensione ma è una donna forte. È straordinaria – aggiunge-. Si è dimostrata un valido supporto sia per Carlo che per la sovrana". I due si sono sposati nel 2005 dopo una lunga relazione che è iniziata negli anni ’70.