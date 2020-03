Il principe Harry è preoccupato per la royal family

Il coronavirus si è insinuato anche tra le mura di Buckingham Palace e ora la royal family è preoccupata per le eventuali conseguenze. Il più turbato, però, potrebbe essere il principe Harry, che vive ormai dall’altra parte del mondo con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie. Poche ore fa abbiamo saputo che il principe Carlo è risultato positivo al tampone per il Covid-19 e accusa lievi sintomi della malattia. Nei prossimi giorni l’erede al trono dovrà pensare soltanto a curarsi, rispettando una rigida quarantena. Il test è negativo per la moglie Camilla. Come riporta il giornale Amica entrambi ora si trovano in isolamento, ma separati, nel castello di Balmoral, in Scozia.

I tabloid hanno parlato di un incontro tra l’erede al trono britannico e il principe Alberto di Monaco lo scorso 10 marzo. Come sappiamo anche il figlio del principe Ranieri è risultato positivo al coronavirus. Dunque esiste la possibilità che sia stato Alberto a contagiare Carlo, ma naturalmente non può esservi l’assoluta certezza. La regina Elisabetta si trova in quarantena con il marito, il principe consorte Filippo, ma i due sarebbero in buona salute. Tuttavia la situazione è complicata per la monarchia e si teme per ulteriori, infelici sviluppi. Per il momento il peso della Corona è ricaduto sul principe William il quale, al momento, risiede nel Norfolk con Kate Middleton e i figli.

Tutte queste notizie, come spiega Vanity Fair, preoccupano molto il principe Harry. Per ora il secondogenito di Lady Diana può solo limitarsi a osservare dal Canada l’evoluzione dei fatti che riguardano la royal family, ma a quanto pare si sentirebbe sopraffatto da questi eventi del tutto inaspettati. Secondo il People quando il principe Carlo ha appreso di essere malato, avrebbe comunicato immediatamente la notizia alla regina Elisabetta, al principe William e al principe Harry. Una fonte ha rivelato al magazine che il principe di Galles e il duca di Sussex avrebbero “parlato a lungo” e sottolinea che “Carlo è di buon umore” e “vuole mantenere la calma e guardare avanti. È ottimista”.

Prima della quarantena quasi mondiale il principe Harry ha incontrato i parenti lo scorso 9 marzo, per il Commonwealth Service. Quello è stato l’ultimo giorno in cui abbiamo visto i Windsor tutti insieme, al completo. Carlo e la madre, poi, si sono visti di nuovo il 12 marzo. Ora la royal family è frammentata, ogni “pezzo” a debita distanza dagli altri. Il principe Harry, pur felice della nuova vita a Vancouver, non può fare a meno di pensare al fratello, al padre e alla nonna. La fonte ha anche dichiarato: “Harry è grato di aver trascorso del tempo con la sua famiglia prima che scoppiasse l’emergenza” e ha aggiunto: “E da quando è tornato da Meghan e Archie è sempre stato in contatto con suo padre e sua nonna”.