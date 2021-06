L'ex del principe Andrea: "La Maxwell mi dava lezioni di sesso..."

Lady Victoria Hervey, ex fiamma del principe Andrea, sta facendo discutere per le rivelazioni piccanti rese negli scorsi giorni prima nel talk show Good Morning Britain e poi nel documentario Epstein’s Shadow: Ghislaine Maxwell. Dichiarazioni su giochi erotici e pratiche di compiacimento sessuale, che c'erano dietro al circolo di prostituzione che gravitava attorno alla figura dell'imprenditore americano Epstein, morto in prigione dopo l'accusa di traffico di minori e prostituzione.

Nel corso della trasmissione Good Morning Britain, Lady Victoria, 42 anni, ha svelato di essere stata contattata da Ghislaine Maxwell quando era poco più che ventenne. L'ex fidanzata del defunto finanziere, oggi in carcere e in attesa di processo, aveva puntato la giovane nobile - figlia del VI marchese di Bristol - dopo che quest'ultima aveva avuto un breve flirt con il principe Andrea. Era il 1999 e Lady Victoria frequentava il duca di York negli ambienti mondani. La loro fugace relazione non fu vista bene dalla famiglia reale e sui giornali i gossip si sprecarono. Già in quel periodo il figlio della regina Elisabetta era vicino a Jeffrey Epstein e frequentava insieme ad altri esponenti - come Bill Clinton - l'abitazione newyorkese del defunto magnate, dove gravitavano bellissime donne.

Pochi mesi dopo la rottura con il principe Andrea, Lady Victoria Hervey sarebbe entrata a far parte della cerchia ristretta dei potenti amici di Epstein grazie all'intercessione della sua compagna e socia Ghislaine Maxwell, che la sistemò in uno degli appartamenti di Epstein a New York, dove venne spiata con le telecamere. " Mi sentivo osservata, c'erano telecamere, c'erano telecamere nascoste. Me ne sono andata dopo circa 10 giorni ", ha raccontato la nobildonna inglese in televisione.