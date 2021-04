"Sono la fidanzata di Andrea". E si intrufola nella residenza reale

Una misteriosa donna è stata arrestata lunedì 19 aprile nella residenza del principe Andrea, Royal Lodge. Ma come è riuscita l'intrusa, ad entrare nella dimora blindata del duca di York? Come riporta The Sun, la 44enne spagnola si sarebbe ‘intrufolata’ nella residenza reale fingendosi la fidanzata di Andrea e gabbando la sorveglianza con il suo charme.

La fascinosa spagnola sarebbe arrivata a Windsor Great Park in taxi, aggirandosi indisturbata per il parco per circa venti minuti. Ma la cosa più stramba della vicenda è che le guardie, completamente affascinate dai modi raffinati della signora, le avrebbero addirittura pagato il taxi. “ Aveva un aspetto molto glamour e le guardie ci sono cascate in pieno" , ha rivelato al the Sun una fonte anonima, che prosegue: “ Non avevano idea che la donna fosse una perfetta sconosciuta per Andrea e che probabilmente aveva una fissazione per lui” . Gli addetti alla sorveglianza si sono allarmati soltanto quando l’elegante signora ha chiesto loro dove fosse Andrea, che era la sua fidanzata e avevano appuntamento per pranzo. A quel punto l’hanno fatta accomodare nella lobby, dove la polizia l’ha in seguito arrestata. Nella sua borsa gli agenti avrebbero rinvenuto diverse mappe e un portachiavi da autodifesa a forma di gatto, oggetti che hanno fatto sospettare la polizia che la donna fosse una ladra.

La signora è stata poi rilasciata per problemi mentali, e da quanto si apprende, il principe si trovava nella sua residenza al momento dell’intrusione della sua innamorata. Negli ultimi tempi il terzogenito di Elisabetta non gode di una grande popolarità, a causa dei suoi legami con il milionario pedofilo, Jeffrey Epstein. Benché abbia sempre negato, Andrea è stato accusato da una delle vittime di Epstein di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne, creando un notevole imbarazzo nella royal family. Lo scandalo derivante dall'amicizia del principe con il facoltoso americano, trovato impiccato nella sua cella, hanno portato Andrea a rilasciare un'intervista alla Bbc. Ma a nulla sono valsi i suoi tentativi di scagionarsi, che al contrario, hanno lasciato nel pubblico l'amara sensazione che Andrea stesse mentendo. A seguito della disastrosa intervista, il duca ha deciso di abbandonare la vita pubblica e ritirarsi dai suoi obblighi istituzionali.