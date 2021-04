Chiara Ferragni mostra la "pancia", ma il messaggio di body positive scatena la polemica

Se proprio vogliamo trovarci il body positive a tutti costi, troviamocelo. Ma che Chiara Ferragni mostri con orgoglio il suo pancino post partum nell'ultimo reel Instagram, come un inno per tutte le donne ad accettarsi per come sono, è un filino troppo. E da qui è nata la polemica che sta tenendo banco da ore sui social network.

L'ultimo video pubblicato dall'influencer sui suoi canali social è un messaggio di body positive assicura lei, ma a molti il suo intento è sembrato un po' forzato. Come quei gesti di prendersi la pancia con le mani per far vedere i rotolini, mettersi di profilo per mostrare l'addome dilatato e quant'altro. Ma se per alcuni " anche lei può permettersi di parlare di accettazione del proprio corpo ", altri non l'hanno risparmiata dalle critiche, anche sarcastiche, e sui social è scoppiata la polemica: " Cara Ferragni anche se spingi la pancia non c’è. A un mese dal parto sei magra come un chiodo", "Io adoro Chiara Ferragni ma con il reel sulla pancetta mi è scesa un sacco, contando che ha partorito da un mese mi fa stare solo peggio e come me penso altre persone, poteva decisamente evitare", "A volte bisogna dare un passo indietro e lasciar visibilità ad altri corpi. il corpo di chiara Ferragni non rientra tra quelli che vanno normalizzati!", "Ed eccoci anche oggi con Chiara Ferragni che mostra i difetti di un corpo perfettamente in linea con i canoni estetici imposti dalla società ".

Unanon scomposta, come successo in passato, ma sentita, di donne che con i "difetti" hanno davvero a che fare. Se è body positive chiediamolo a chi ha messo su quindici e più chili in gravidanza. A chi è partita piatta e si è ritrovata con la distasi addominale (l'ex Uomini e Donne, potrebbe dire la sua in merito ). A chi, senza neanche il bisogno di piegarsi, mostra non qualche grinza, ma più di un rotolo di grasso sulla pancia. Poi che anche le magre non si accettino è un loro diritto, ma non serve tutto questo show.

Chiara Ferragni però non cede e continua a mostrarsi come una mamma e una donna normale che allatta durante le pause di lavoro, si tira il latte con la maglia sporca e mostra le occhiaie di una notte insonne tra pianti e poppate. L'influencer dopo la prima gravidanza aveva confessato di non esser riuscita a postare foto del suo corpo tra l'imbarazzo e la non accettazione del cambiamento del proprio corpo. L'arrivo della piccola Vittoria, invece, sembra averle fatto cambiare idea e registro.