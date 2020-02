Uomini e Donne, Francesca Del Taglia in ospedale: "L'operazione è riuscita"

Francesca Del Taglia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è ricoverata in ospedale. Nelle scorse ore la compagna dell’ex tronista Eugenio Colombo si è sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre una distasi addominale. A dare notizia delle sue condizioni di salute è stata lei stessa attraverso il suo account Instagram. Poche ore fa, la bella fiorentina ha pubblicato sulla sua pagina social un post per rassicurare i follower sulle sue condizioni di salute, spiegando i motivi del ricovero in clinica.

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sono una delle coppie più amate e longeve di Uomini e Donne. La coppia è uscita insieme dal programma di Maria De Filippi nel maggio 2013 e da allora il loro rapporto si è consolidato anno dopo anno fino alla nascita dei loro due figli, Zeno e Brando. Le due gravidanze portate avanti dall’ex corteggiatrice le hanno procurato, però, non pochi problemi di salute. Dopo l’ultima gestazione Francesca Del Taglia ha più volte raccontato di esser vittima di forti dolori alla schiena e problemi all’addome, confessati ai suoi fan e follower attraverso numerosi video social. Negli ultimi mesi l’influencer toscana ha svelato di avere una grave diastasi addominale (l'allontanamento dei due muscoli retti addominali) e un'ernia, problemi divenuti ormai insopportabili a causa del dolore. La diastasi è un problema ricorrende nelle donne che hanno sostenuto una o più gravidanze ed è conserata a tutti gli effetti una patologia invalidante a causa dei dolori che composta. Proprio per questo l'ex corteggiatrice, arrivata al limite, ha optato per ricovero in ospedale.