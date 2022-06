"Eliminiamoli dalla faccia della Terra". Odio "buonista" contro Pio e Amedeo

I soldatini del politicamente corretto proprio non ci vogliono stare alla democrazia, che garantisce a tutti diritto di parola. Lo dimostrano a ogni piè sospinto e ogni occasione sembra buona per invocare la censura su chi ha un pensiero diverso dal loro. In queste ore i social sono invasi da messaggi d'odio contro Pio e Amedeo, "colpevoli" di essere stati riconfermati per la prossima stagione Mediaset con due programmi.

Il duo comico pugliese è stato il mattatore della serata dei palinsesti a Cologno Monzese e, tra una battuta e l'altra, è stato annunciato il loro ritorno con Emigratis, programma che li ha resi celebri al grande pubblico, ma anche con Felicissima sera, il programma campione di incassi che dopo una stagione di stop tornerà in primavera per provare a replicare gli ottimi ascolti della prima edizione. La forza della coppia comica è nell'ironia dissacrante del politicamente scorretto che non risparmia nessuno, e lo hanno dimostrato in varie occasioni. Va sempre tutto bene quando la coppia calca la mano su personaggi e temi che non sono graditi alla comunità radical chic, ma quando quel tipo di battute viene rivolto ad altre categorie si sollevano le mobilitazioni popolari e si chiede la testa dei due "eversivi".

Il livello d'odio nei confronti di Pio e Amedeo è cresciuto a dismisura dopo un monologo fatto proprio nel corso della prima edizione di Felicissima sera. " Nemmeno ricchione si può dire più, ma è sempre l'intenzione il problema. [...] Se vi chiamano ricchioni, voi ridetegli in faccia perché la cattiveria non risiede nella lingua e nel mondo ma nel cervello: è l'intenzione ", dissero, tra le altre cose, in quell'occasione, scatenando un putiferio mediatico che scomodò perfino la politica. Sono stati tacciati di essere omofobi, quando il loro monologo viaggiava esattamente nella direzione opposta, solo perché non vengono considerati abbastanza "chic" per parlare di certi temi. E quindi, memori di quanto accaduto oltre un anno fa, ecco che sui social sono piovuti i commenti contro Pio e Amedeo. " Non capisco perché Mediaset continui a dare spazio a Pio e Amedeo ", si chiede un utente che evidentemente non ha familiarità con i concetti di pluralità di idee e di libertà di espressione.