Harry e Meghan sapranno reinventarsi dopo il divieto della regina?

Harry e Meghan hanno scelto di vivere fuori dalle mura del palazzo reale, creando una strada su misura per loro e per i progetti che hanno in mente. Un sentiero da non condividere con la famiglia reale e nel quale ogni singolo passo verrà deciso in totale libertà dalla coppia. I duchi di Sussex cercano l’indipendenza economica e, in un certo senso, anche intellettuale. Questo cambiamento radicale ha comportato un trasferimento in Canada e delle rinunce come, per esempio, la privazione del trattamento di altezze reali per entrambi e degli incarichi militari per il principe.

Harry e Meghan, però, sono ancora i duchi di Sussex. Secondo quanto riportato da Vanity Fair la coppia avrebbe pensato di poter utilizzare il titolo nobiliare per raggiungere la tanto desiderata libertà finanziaria. Il brand “Sussex Royal” applicato su oggetti di diverso tipo, dall’abbigliamento ai libri, avrebbe concesso a Harry e Meghan di reinventarsi dopo aver detto addio alla royal family. Con questo proposito in mente i due avrebbero depositato il marchio, che avrebbe potuto fruttare fino a 15 milioni di sterline l'anno, come fosse una proprietà intellettuale con relativo diritto d’autore.

Il Daily Mail, però, ci rivela che la regina Elisabetta avrebbe immediatamente messo un veto all’iniziativa dei Sussex. Non sono più “royal”, dunque non potrebbero più fregiarsi di questo titolo e tanto meno apporlo su oggetti di varia natura come fosse un’etichetta qualunque. Da un certo punto di vista l’idea di Harry e Meghan potrebbe essere giudicata perfino irriverente. Il Daily Mail scrive: “È una situazione delicata. Mancano ancora i dettagli, i Sussex però hanno preso atto della decisione”.

Con il suo diniego la regina Elisabetta avrebbe cercato di evitare che la monarchia venisse strumentalizzata, magari perfino ridicolizzata, proteggendo l’immagine della Corona. A quanto sembra i Sussex non potranno usare la parola “royal” nemmeno per la loro fondazione e per il sito web. Insomma, Ora Harry e Meghan dovranno reinventarsi di nuovo. L’esperto reale Richard Fitzwilliams ha dichiarato al Sun: “Sicuramente questo cambiamento avrà un costo alto, ma non ci dimentichiamo che Harry e Meghan sono richiestissimi”. La coppia non più royal può contare su una fitta rete di alleati e amici. Fitzwilliams ha spiegato: “Hanno tanti contatti, da Jennifer Lopez ai coniugi Clooney, fino a Oprah Winfrey, con la possibilità di interviste e discorsi”.

Parliamo di nomi di spicco del mondo dello spettacolo, persone con un grande potere nei loro rispettivi ambiti e che potrebbero garantire a Harry e Meghan la partecipazione a eventi con un’ottima copertura mediatica. Forse i duchi di Sussex non avranno bisogno di essere “royal” per guadagnare molto denaro e assicurarsi un futuro dorato. Molto dipenderà da come gestiranno la loro immagine e, soprattutto, le loro finanze. A quanto pare il principe Harry sarebbe già in contatto con dei colossi bancari che dovrebbero consigliarlo nell’amministrazione della sua fortuna. Amicizie giuste, fascino e intelligenza. Queste sarebbero le tre frecce nell’arco di Harry e Meghan. Sapranno colpire i bersagli giusti?