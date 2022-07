"Ho frantumato...". Disavventura sul palco per Fedez

Per il secondo anno consecutivo, Fedez è riuscito a confezionare il tormentone dell'estate. Accantonati i tempi del rap, della critica alla musica commerciale e delle canzoni di protesta, Fedez ha compiuto la definitiva svolta borghese con un altro pezzo furbetto. Anche stavolta niente uscita da solista per il maito di Chiara Ferragni, che dalla moglie ha imparato molto bene le tecniche di presa sul pubblico e così, dopo aver inciso Mille insieme a Orietta Berti e Achille Lauro, che lo scorso anno godevano dell'onda lunga della popolarità post Sanremo, quest'anno ha fatto il bis con Tananai, ultimo arrivato alla kermesse canora ma che ha riscosso un grande successo per la sua simpatia, e con Mara Sattei, stellina dei social.

La dolce vita è una canzone orecchiabile come tutte quelle estive che restano in testa, che non ha grandi pretese musicali. Ma, come spesso accade, i ritornelli ritmati e ripetuti ossessivamente fanno breccia e così ecco che è nato il tormentone dell'anno. I tre stanno girando l'Italia tra un evento e l'altro per promuovere la loro canzone e in questi giorni si trovano in Puglia, precisamente in Salento, dove stanno partecipando a Battiti live, l'evento musicale estivo di Tele Norba che nelle prossime settimane verrà trasmesso anche su Italia1. Nonostante la recente operazione di asportazione di un tumore al pancreas, Fedez è riuscito a recuperare rapidamente la condizione fisica ed è torat sul palco, dove si lascia trascinare dall'entusiasmo e dalla foga di Tananai.