I Maneskin lasciano la manager e il web si rivolta: “Ingrati”

Al momento non si sa bene cosa sia successo. Le bocche dei componenti della band dei Maneskin ultimi vincitori dell’Eurofestival sono cucite, ma un vero terremoto mediatico ha sconvolto oggi fan e addetti ai lavori, quando la manager della band (ora ex), Marta Donà, si è sfogata sui social per quella che sembra una decisione, definita da tutti incredibile.

Dopo quattro anni in cui lei, CEO de "LaTarma Management" che ha nel suo palmares artisti del calibro di Marco Mengoni, Alessandro Cattelan e Francesca Michelin ha curato e seguito la band romana, oggi ha confermato la separazione dal gruppo. “ Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili -scrive sul suo profilo Instagram - pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi ”.

Uno sfogo che non ha il sapore di una separazione consensuale, piuttosto di una decisione presa dalla band di cambiare, se non altro a questo punto management. La reazione sui social è stata immediata tanto che l’hashtag #maneskin è andato subito in tendenza. E se dopo l’attacco da parte della Francia per la vittoria all’Eurofestival il sostegno alla band è stato unanime, dopo questa notizia i fan si sono divisi.

“ Una cosa che non avrei mai voluto leggere ” scrive una ragazza sotto il post, “ Grave errore ragazzi ” e ancora “ Ingrati” o “ La riconoscenza non è di questo mondo cara Marta. Tu sempre una gran signora ” giusto per citarne alcuni. Le ultime foto insieme tra la band e la loro manager, risalgono proprio alla vittoria dell’Eurofestival dove tra abbracci e lacrime, nulla lasciava presagire quello che invece oggi si è avvenuto.

Le ipotesi di questa separazione improvvisa, per molti sono dovute all’enorme successo che band romana sta avendo anche in campo internazionale. La necessità quindi di affidarsi ad un management di più ampio respiro, ora che anche la pop star americana Miley Cyrus ha cominciato a seguire il gruppo. Ovviamente si tratta solo di illazioni e voci di corridoi non confermate, e si aspetta una dichiarazione da parte del frontman della band Damiano David, per chiarire quello che al momento, come si legge in molti post, sembra uno scherzo de "Le Iene".