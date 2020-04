I Sussex continuano ad aggiornare la loro pagina ufficiale anche se è stata chiusa

La prima settimana da uomini "liberi" del principe Harry e Meghan Markle è ormai giunta al termine. I duchi di Sussex pensano al loro futuro a Los Angeles, città natale della ex attrice, con positività, nonostante la pandemia di coronavirus abbia colpito anche il cuore della Royal family, non creando per fortuna grossi danni. Non sembrano affatto pentiti della loro decisione, eppure sembra che proprio non riescano a "staccarsi" dal loro vecchio account Instagram. Il profilo "SussexRoyal" è stato chiuso il 30 marzo, il giorno prima di dimettersi ufficialmente dal ruolo di membri senior della famiglia reale, ma viene ancora aggiornato con frequenza in modo discreto. Lo ha riportato il giornale People.

Innanzitutto, dopo il messaggio di addio, la coppia ha modificato ancora una volta la lista di "follow". Anche per aprile, hanno selezionato tre profili che secondo loro vale la pena seguire, continuando così la tradizione di evidenziare una causa importante al mese, tramite i loro profili social. La scelta è ricaduta su "goodnews_movement", "GlobalPositiveNews" e "tanksgoodnews", tutti account che si occupano di diffondere le notizie positive provenienti da tutto il mondo. Ma le modifiche non sono finite qui: dopo qualche giorno, hanno disattivato i commenti ai loro post, cancellando anche quelli vecchi e lasciando in evidenza solo quello che c’è di "buono" nella loro attività benefica.

Una scelta assolutamente non casuale, in linea con quanto riferito nel loro ultimo post. " Come tutti possiamo percepire, il mondo in questo momento sembra straordinariamente fragile – hanno sottolineato i duchi di Sussex su Instagram -. Eppure siamo fiduciosi che ogni essere umano abbia il potenziale e l'opportunità di fare la differenza. Insieme possiamo sollevarci a vicenda per realizzare la pienezza di quella promessa. Come tutti, noi troviamo la parte che dobbiamo svolgere in questo cambiamento globale e nel cambiamento delle abitudini, stiamo concentrando questo nuovo capitolo per capire come possiamo contribuire al meglio. Anche se potresti non vederci qui, il lavoro continua" .