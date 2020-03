Harry e Meghan dicono addio ai social, chiuso il profilo Instagram

Il 31 marzo segna l’addio ufficiale ai doveri reali del principe Harry e Meghan Markle. Da domani i duchi di Sussex perderanno il diritto a utilizzare i loro titoli nobiliari e non rappresenteranno più la corona e i vari enti benefici a cui facevano capo. Questo in base all’accordo sancito un mese fa con la regina Elisabetta II dopo la loro richiesta di poter fare un passo indietro dai doveri reali. L’ultimo mossa verso la definitiva uscita di scena, dopo il trasferimento a Los Angeles, è arrivata poche ore fa ed è rappresentata dalla chiusura di tutti gli account social della coppia.

Con un lungo messaggio affidato al web, Harry e Meghan hanno detto addio ai loro sostenitori e fan, pubblicando l’ultimo post su Instagram. Nonostante il mondo in questo momento " sia straordinariamente fragile ", i Sussex si sono detti " fiduciosi che ogni essere umano abbia il potenziale e l’opportunità di fare la differenza nelle famiglie, nelle comunità e in prima linea ". Harry e Meghan hanno rivolto ai loro follower parole di speranza in momento tanto difficile, auspicando un miglioramento personale e globale della qualità della vita: " La cosa più importante in questo momento è la salute e il benessere di tutti in tutto il mondo e la ricerca di soluzioni per i numerosi problemi che si sono presentati a seguito di questa pandemia. Tutti dobbiamo trovare un ruolo in questo cambiamento globale e delle abitudini, concentriamoci su questo nuovo capitolo per capire come possiamo contribuire al meglio ".