"Invita anche i bimbi che non sanno com'è fatta una piscina". La Bruganelli ancora nel mirino

Il mondo dei social, anzi qualche hater in particolare, proprio non riesce a digerire gli istanti di vita quotidiana che Sonia Bruganelli condivide su Instagram. La moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice di successo, più volte nel corso dell’ultimo mese, è stata presa di mira per alcune foto che ha pubblicato sul suo profilo. Alcune di queste, in effetti, hanno acceso una polemica giusta, seppur al veleno. Altri scatti invece pare che siano stati criticati solo per la gioia di farlo. E dopo i "tafferugli" per una borsa firmata, per una mascherina personalizzata in un noto ristorante di Roma e dopo le critiche per il distanziamento non rispettato nei luoghi chiusi, ora c’è un’altra foto che è finita nel mirino degli hater. E anche in questo caso, i commenti sono tanti e sono molto pungenti.

Con l’inizio delle belle giornate, con le temperature in rialzo e, soprattutto, con la fine della didattica a distanza per gli studenti, è tempo di pensare alle vacanze (in sicurezza, ovviamente). E lo fa anche Sonia Bruganelli che, insieme al figlio e alcuni amici, si godono un po’ di relax in piscina. Infatti Lady Bonolis nello scatto che è stato pubblicato qualche ora fa su Instagram, fa vedere come il figlio Davide Bonolis si diverte con alcuni amici. "Ragazzi ne abbiamo?", scrive Sonia Bruganelli. È tra i commenti però che scoppia il caso e partono così le prime forti accuse. "Ma la cuffietta non la indossano? L’igiene è la prima cosa", si legge. “Sei da sola? Dove sta Bonolis?", chiede un fan molto attento ai dettagli. "Invita qualche bambino che non sa come è fatta una piscina, invece di ostentare tutti i tuoi privilegi", tuona uno dei follower. "Anche tu estate fai da te? Non credo. Ci prendi in giro", scrive un altro utente. C’è anche chi ironizza, smorzando un po’ i toni della questione. "Ma posso portare anche i miei figli?", chiede un fan della Bruganelli. Non mancano, però, commenti positivi che regalano un tocco di felicità alla celebre imprenditrice. Oltre che accuse ci sono tanti “Buone vacanze” e diversi “Beati loro”.

E in effetti pare che l’estate per la Bruganelli sia già entrata nel vivo. Con la stagione televisiva ormai verso la chiusura, si conclude un altro anno molto intenso. Da quel che si legge dai primi gossip, pare i casting per la prossima edizione di “Avanti un altro” siano già ultimatati.