"200 euro, cena e la mascherina" La Bruganaelli di nuovo nel mirino

Sonia Bruganelli è di nuovo bersagliata dai suoi fan. E non è di certo la prima volta che accade una cosa del genere. Lady Bonolis, molto spesso, viene criticata per i suoi eccessi, per le sue esternazioni fuori luogo e per quell’ostentazione di ricchezza e opulenza che nessuno riesce proprio a digerire. I social non perdonano, anche i più grandi ne sono consapevoli. Eppure nonostante le critiche aspre e pungenti, Sonia Bruganelli non cede ai commenti che ricevere dai suoi fan. E non tutti sono lusinghieri. Nel mirino è finito uno scatto che Lady Bonolis ha pubblicato domenica 14 giorno. Una foto "artistica" che però non è piaciuta ai follower, i quali immediatamente si sono lanciati in commenti algidi e molto pungenti.

Per festeggiare i 59 anni di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha organizzato una cena in un noto ristorante della Capitale con un ristretto numero di persone. Per celebrare il momento, la moglie del celebre conduttore ha pubblicato una foto molto singolare su Instagram. Quel dettaglio non è sfuggito proprio a nessuno. Il titolare del locale ha omaggiato i clienti di una mascherina con il logo del ristorante che, delicatamente, ha adagiato nel piatto. Un’idea bizzarra ma anche unica nel suo genere e la Bruganelli ha pensato di immortalare il "momento" e condividerlo con i fan. "I dettagli", scrive lady Bonolis come accompagnamento al post. Peccato che i commenti ricevuti non sono stati per nulla appropriati. "200 euro per una cena e in omaggio devo ricevere una mascherina? Se rinasco voglio essere ricca come te per provare l’ebbrezza che stai vivendo", si legge. "Non capisco il motivo di questo dettaglio", aggiunge un altro follower. "I Bonolis sono dotati proprio di un gran cervello", e ancora: "Bollette, bollo dell’auto, benzina e intoppi vari. 1200 euro e voi fate una cosa del genere?"

E non c’è modo di fermare il flusso di commenti – quasi 1290 – che Sonia Brugabelli ha ricevuto dopo la condivisione delle foto. Da quel che sembra il compleanno di Bonolis è stato rovinato da alcuni haters che non apprezzano lo stile di vita della coppia. C’è comunque chi apprezzato lo scatto, e invia un accorato augurio a Paolo Bonolis. Come al solito ci sono due pesi e due misure. Intanto la coppia è tornata a lavoro e sono in fase di valutazione i casting per Avanti un Altro.