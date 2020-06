"La gente muore di fame ma tu …" Una foto di Sonia Bruganelli finisce nella bufera

Non c’è un attimo di pace per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, ancora una volta, è vittima di accuse feroci e al veleno da parte dei fan. Nel mirino c’è una foto che l’imprenditrice ha pubblicato sul suo profilo instagram e che, a quanto pare, non è piaciuta proprio a nessuno. E dopo le accuse di aver cenato in un ristorante troppo caro, dopo le critiche per non aver rispettato in ufficio le norme del distanziamento sociale, ora nella bufera c’è una foto molto particolare, condivisa appena 21 ore fa. "Nuovi arrivi in casa SLTV", scrive la Bruganelli nella didascalia che accompagna il post. Lo scatto mette in mostra alcuni acquisti e alcuni regali che lady Bonolis, di recente, ha acquistato e che ha ricevuto da parte dei suoi sponsor. Si intravede una busta di Louis Vitton e un’altra di Gucci, più altri due scatoli dal contenuto misterioso.

È tra i commenti che si leggono le accuse più ingiuriose nei confronti della Bruganelli. Attacchi e critiche che i fan scrivano senza nessun freno inibitorio, scagliando tutta la loro rabbia (forse anche ingiustificata) per una foto e un gesto apparentemente innocente. "Ma alla gente che in questo periodo si sta morendo di fame e non può dar da mangiare ai propri figli, perché dovrebbe interessarsi ai tuoi acquisti di lusso?", si domanda un utente. "Cara Bruganelli, ma perché non compri un bel manuale di umiltà? Perché, secondo me, ne hai proprio bisogno", tuona un altro follower. "Sei una cafona e una burina. Ti sei arricchita sulle spalle degli altri. Fai l’unico lavoro che si addice ad un’ignorante come te", commenta un fan scatenato. "Invece di pensare a scartare i regali perché non pensi a portare i tuoi figli da un bravo dietologo?", continua l’ingiuria. "Ma nel pacco al centro c’è un dildo per Bonolis?", si chiede un utente fin troppo curioso.

Sonia Bruganelli come suo solito non risponde alle accuse che riceve, sono i suoi estimatori che per una volta prendono le difese. Stanchi, anche loro, di tutte le violenze che riceve l’imprenditrice. "L’invidia è una brutta bestia", e poi: "Preparo i Pop-corn", scrive un fan. Non manca la pioggia di emoticon a forma di cuori e di sorrisi, e dei soliti "Sei bellissima". Chissà, forse a sua insaputa, la Bruganelli sta per diventare un’influencer?