"Esci dallo studio...": cala il gelo a Domenica In

Attimi di tensione e forte imbarazzo a Domenica In. Guillermo Mariotto ha fatto letteralmente infuriare la padrona di casa, Mara Venier, che scocciata dal sarcasmo dell'ospite lo ha prima redarguito e poi, senza troppe riverenze, lo ha quasi messo alla porta.

A scatenare la reazione rabbiosa di Mara Venier è stata una frase sarcastica pronunciata da Guillermo Mariotto durante la prima parte del programma di Rai Uno, quella dedicata a Ballando con le stelle. Lo stilista e giudice di Ballando era ospite insieme ad altri protagonisti dello show di Milly Carlucci, ma durante un confronto sul tema delle mamme è scoppiata la bagarre. Rossella Erra, opinionista di Ballando, si è lasciata andare a una dichiarazione molto personale e intima. Parole che hanno strappato gli applausi dal pubblico e dagli altri ospiti e che hanno invece fatto ridere Mariotto.

Lo stilista non si è accorto di avere il microfono aperto e ha ironizzato: " Mamma mia.. ehh! Profonda ". Le sue parole non sono sfuggite né al pubblico né tanto meno alla conduttrice, che lo ha subito ripreso con veemenza: " Scusami Mariotto, mi stai facendo girare le palle. Non era il momento di ridere ". Sul momento Guillermo Mariotto non ha compreso che Mara Venier era al limite e si è lasciato sfuggire un " addirittura ", che ha dato il via alla furia della conduttrice. " Ci sono dei momenti dove si può ridere e ironizzare, ma questo non era il momento. Hai capito Mariotto? Non ci sto ".

Il giudice di Ballando con le stelle l'ha presa a ridere, replicando: " Va bene zia. Va bene zia ". Ma Mara Venier è sbottata e, alzatasi dalla sua sedia, si è diretta verso l'ospite per chiarire la questione faccia a faccia. " Quando si parla di mamme che non ci sono più tu non puoi ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio ", ha detto con decisione la Venier, indicando l'uscita a Mariotto. In studio è sceso il gelo e per alcuni istanti nessuno ha proferito parola mentre la conduttrice tornava alla sua postazione al fianco di Federico Fashion Style. Rossella Erra ha provato a stemperare gli animi, ma Mara Venier - in evidente stato di agitazione - ha preferito mandare in onda la clip su Valeria Fabrizi per calmare i nervi.