Kate è la nuova "vittima" di Buckingham Palace: "È stanca..."

A Londra c’è aria di rinnovamento. La famiglia reale inglese, dopo le turbolenze scatenate dalla Megxit, sta cercando di far brillare (ancora una volta) il buon nome dei Windsor. E secondo le indiscrezioni che sono state lanciate su Express, la Regina e il suo entourage stanno cercando una figura forte per ristabilire l’ordine e far trasparire una nuova immagine della royal family. E la scelta è caduta proprio su Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, moglie del Principe William e futura Regina d’Inghilterra, pare che sia l’unico membro della famiglia adatta per ricoprire un ruolo così importante. Kate ha classe, è bella, intelligente e soprattutto è una duchessa che sa come dialogare con il popolo. La Middleton potrebbe essere l’ago della bilancia, la donna che potrebbe far svanire tutte le ombre che si sono abbattute sulla Regina e, soprattutto, far dimenticare al popolo inglese la Megxit e gli scandali del principe Andrea.

Non è un’impresa facile. Per Kate Middleton questo significa avere più impegni e meno tempo da dedicare alla sua famiglia numerosa. Da febbraio ad oggi abbiamo visto, infatti, una duchessa molto attiva durante la quarantena. Ha cercato di mantenere tutti o quasi gli impegni prefissati, ingigantendo la sua presenza con video chiamate e incontri virtuali, riuscendo persino a pensare alla salute del marito e dei figli. La stampa inglese però afferma che la Middleton non è più "in fiore" come lo era fino a qualche mese fa. Katie Nicholl, la giornalista e esperta di corte che ha curato l’ultimo ritratto della duchessa, afferma che Kate ora è stanca, afflitta e stressata. "Non ride più. Appare come una donna sull’orlo di una crisi", si legge tra le pagine del tabloid inglese.

Questo perché, dopo mesi di lavoro, la Middleton non riesce più a mantenere il ritmo, e pare che abbia espresso più volte il desiderio di prendersi un attimo di respiro da tutti gli impegni. Pare che sia impossibile accontentare i voleri della Duchessa. Nonostante gli impegni formali sono diminuiti a causa del virus, sono le responsabilità ad essere aumentate a dismisura. Dopo la fuga di Meghan a Los Angeles e quanto è successo con il Principe Andrea, la Regina ha ben pensato di distribuire il lavoro in maniera diversa, dando a Kate la responsabilità di trasmettere una nuova immagine della corona dopo gli scandali. La Nicholl però ora parta di "vittima sacrificale" di Buckingham Palace. La giornalista è sicura che la duchessa è stata costretta a compiere questi sacrifici per un bene comune. Chissà, quando l’emergenza sanitaria sarà finita cosa ne sarà di Kate.